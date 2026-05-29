شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: هيئة الطرق تعتذر لقائدي السيارات وتكشف تفاصيل تطوير كوبري 6 أكتوبر.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

تغييرات في جدول قطارات القاهرة - أسوان خلال إجازة العيد.. المواعيد الجديدة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إجراء تعديلات مؤقتة على جداول تشغيل عدد من القطارات الإضافية على خط القاهرة–أسوان خلال عيد الأضحى المبارك، بهدف تحسين انتظام التشغيل وتلبية احتياجات الركاب.

للتفاصيل.. اضغط هنا

حار ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ5 أيام المقبلة، من السبت 30 مايو 2026 حتى الأربعاء 3 يونيو، والظواهر الجوية المتوقعة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تفاصيل تطوير كوبري 6 أكتوبر.. وهيئة الطرق تعتذر لقائدي السيارات (صور)

أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري بيانًا إعلاميًا كشفت خلاله تفاصيل الخطة الشاملة التي تنفذها لصيانة ورفع كفاءة كوبري 6 أكتوبر، في إطار توجه الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين حركة تنقل المواطنين.

للتفاصيل.. اضغط هنا

التموين: استقرار كامل بالأسواق وتحرير 4416 مخالفة خلال عيد الأضحى

تلقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقارير تفصيلية من غرفة العمليات المركزية لشئون الرقابة بالوزارة بشأن الموقف التمويني على مستوى الجمهورية خلال فترة وقفة وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو 2026، في إطار المتابعة المستمرة لتأمين احتياجات المواطنين وضمان استقرار الأسواق خلال عيد الأضحى المبارك.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الجيزة تشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بالشوارع

تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة جهود أجهزة المحافظة لرفع الإشغالات ومنع تعديات المقاهى والمحال على الشوارع العامة والأرصفة، مشدداً على المتابعة الدورية وتكثيف حملات الرصد لضمان توفير السيولة الكافية لحركة المارة والمركبات بأنحاء المحافظة.

للتفاصيل .. اضغط هنا

وزير الإنتاج الحربي: توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الأسلحة والذخائر

أكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن شركات الإنتاج الحربي تمضي قدمًا في تطوير صناعاتها العسكرية القائمة والعمل على استحداث منتجات دفاعية متطورة تلبي مطالب القوات المسلحة، لافتًا إلى توجه الوزارة نحو توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات التي تنتجها الشركات التابعة، بما يعزز التفوق في الميدان ويساهم في مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجال التصنيع العسكري.

للتفاصيل.. اضغط هنا

فحوصات ورقابة مشددة.. تفاصيل خطة الصحة لاستقبال الحجاج

رفعت وزارة الصحة والسكان درجة الاستعداد الوقائي القصوى بجميع المحطات الصحية في منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية، تزامنًا مع بدء توافد حجاج بيت الله الحرام العائدين إلى أرض الوطن عقب الانتهاء من أداء مناسك الحج، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والمتابعة الصحية المكثفة لضمان سلامة الحجاج.

للتفاصيل.. اضغط هنا

حمودة: صفوت الشريف كان المرشح لخلافة مبارك وليس جمال

قال المحامي بالنقض محمد حمودة إن الرئيس الأسبق حسني مبارك "لم يكن لديه أي نية لتوريث الحكم لنجله جمال"، معتبرًا أن "مبارك كان يرفض هذه الفكرة رفضًا قاطعًا، وحذر مرارًا من تكرار السيناريو السوري في مصر إذا حدث ذلك".

للتفاصيل.. اضغط هنا



