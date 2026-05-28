"الرعاية الصحية": متابعة لحظية لانتظام الخدمات الطبية والطوارئ والرعايات المركزة

كتب : أحمد جمعة

12:27 م 28/05/2026 تعديل في 12:27 م
واصلت غرف الأزمات والطوارئ التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، انعقادها بالمقر الرئيسي بالعاصمة الجديدة، والفروع بمحافظات التأمين الصحي الشامل، لمتابعة جاهزية المنشآت الصحية، والتأكد من انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على مدار الساعة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، استمرار المتابعة اللحظية لسير العمل داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، عبر المنظومة الإلكترونية المتكاملة، التي تربط غرفة الأزمات المركزية بالغرف الفرعية بالمحافظات، وبما يضمن سرعة تبادل المعلومات والتعامل الفوري مع أي مستجدات أو حالات طارئة.

وأشار رئيس الهيئة إلى استمرار رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى بجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة في بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، مع التأكد من جاهزية أقسام الاستقبال والطوارئ والرعايات المركزة، وانتظام وجود الأطقم الطبية والتمريضية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال وفصائل الدم والمخزون الاستراتيجي.

كما تابع الدكتور أحمد السبكي جاهزية فرق الانتشار الطبي السريع، واستمرار أعمال المرور والمتابعة الميدانية على المنشآت الصحية، للتأكد من انتظام سير العمل، وكفاءة تقديم الخدمات الصحية، إلى جانب استمرار التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان، وهيئة الإسعاف المصرية والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

وأكدت الهيئة استمرار تقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، دون انقطاع، خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، بما يشمل خدمات الطوارئ والرعاية الحرجة والغسيل الكُلوي، وصرف أدوية الأمراض المزمنة، مع استمرار انتشار فرق الفحوصات الطبية والتوعية الصحية، بالمناطق الأكثر ارتيادًا والمتنزهات والتجمعات، للحفاظ على الصحة العامة وتعزيز الوعي الصحي بين المواطنين.

