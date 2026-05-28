قال بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية، إن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تابعت جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في التصدي لأي تعديات علي أراضي الدولة والبناء المخالف من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات ومراكز الأزمات بالمحافظات وفرق الرصد والمتابعة الميدانية، وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتلقت الدكتورة منال عوض تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن نتائج أعمال الرصد والمتابعة الميدانية خلال أولي أيام إجازة العيد، وما تم اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع أية محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف.

وأكد التقرير أن الوزارة تتابع بصورة لحظية الموقف التنفيذي بالمحافظات من خلال منظومة الربط المباشر والبث الحي مع غرف العمليات، بما يضمن سرعة التدخل الفوري والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية لتنفيذ الإزالة الفورية للمخالفات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الوزيرة بعدم التهاون مع أي محاولة للبناء المخالف خلال فترة الإجازات.

إزالة مخالفات بناء في الجيزة والإسكندرية وأسيوط وسوهاج

وأشار التقرير إلى أنه بمحافظة سوهاج، تم رصد حالة بناء مخالف بالدور السابع بمنطقة غرب الثلاث كباري بنطاق قرية إدفا، حيث تحركت الوحدة المحلية بصورة فورية وتم تنفيذ الإزالة في المهد ومصادرة مواد البناء المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي محافظة الفيوم، تم تنفيذ إزالة فورية في المهد لحالة بناء مخالف بقرية تلات التابعة للوحدة المحلية بمركز ومدينة الفيوم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما شهدت محافظة أسيوط تنفيذ إزالة وفك شدة خشبية لصبة دور أرضي بمنطقة بني عدي بمركز منفلوط، إلى جانب فك شدة خشبية أخرى لصبة سقف الدور الأول العلوي بمنطقة بني فيز، وذلك من خلال حملات المتابعة والرصد الميداني بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.

وفي محافظة الإسكندرية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة بناء بمنطقة الفلكي نطاق حي المنتزه أول، حيث جرى تسليم الموقع لمقاول الهدم لاستكمال أعمال الإزالة خلال المدة المحددة، بعد رصد أعمال صب سقف الدور الثاني العلوي بالمخالفة على مساحة تقدر بنحو 60 متر مربع.

كما تابع مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالبث المباشر أعمال إزالة سور مخالف بالبلوك الأبيض مقام على أرض زراعية بطريق السقارية بمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، على مساحة تقدر بنحو 800 متر مربع، وذلك ضمن إجراءات التعامل الفوري مع التعديات على الأراضي الزراعية.

وفي محافظة مطروح، تم تنفيذ قرار إزالة بمنطقة جنوب السكة الحديد بمدينة العلمين، شمل إزالة سور مقام بالمخالفة على مساحة 300 متر مربع وداخله مبنى على مساحة 100 متر مربع.

وفي محافظة بني سويف، تم تنفيذ إزالة عدد (4) حالات تعدي على الأراضي الزراعية بقرية حاجر بني سليمان التابعة للوحدة المحلية بإبشنا، على مساحة إجمالية بلغت نحو 4 قيراط، بالتنسيق بين الوحدة المحلية والجهات الزراعية والأجهزة المعنية، كما تضمنت المتابعة أعمال رفع تراكمات المخلفات الصلبة ونظافة الطرق الرئيسية واستمرار أعمال جمع القمامة من المنازل والشوارع.

لا تهاون مع البناء المخالف واستمرار المتابعة الميدانية بالمحافظات

كما رصدت فرق المتابعة بمحافظة الشرقية شروع أحد المخالفين بمدينة فاقوس في استكمال أعمال بناء مخالف بالدور السادس العلوي بمنطقة المنشية، وتم اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لوقف الأعمال والتعامل مع المخالفة.

وفي محافظة المنوفية، تم تنفيذ إزالة لتعدي على أرض زراعية بقرية كمشيش بمركز تلا على مساحة تقدر بنحو 60 متر مربع ، فيما شهدت محافظة كفر الشيخ إزالة سور بالبلوك على أرض زراعية بعزبة الرملة التابعة لقرية الخادمية على مساحة قيراط واحد، وذلك في المهد وقبل استكمال الأعمال المخالفة.

كما تضمنت أعمال المتابعة بمحافظة الغربية رفع تراكمات القمامة والمخلفات بشارع الترعة بحي ثان المحلة خلال أيام العيد، في إطار الحفاظ على مستوى النظافة العامة وتحسين البيئة المحيطة للمواطنين.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على استمرار حالة الاستنفار ورفع درجة الجاهزية بكافة المحافظات طوال فترة إجازة العيد، والتعامل بكل حسم مع أية مخالفات يتم رصدها، مؤكدة أن الدولة لن تسمح بأي تعديات أو مخالفات بناء أو استغلال لفترات الإجازات في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع استمرار المتابعة الميدانية واللحظية للحفاظ على الانضباط العمراني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بالمحافظات.