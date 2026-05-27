وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بالمجمعات الاستهلاكية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:06 م 27/05/2026

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، خلال أول أيام عيد الأضحى، مع استمرار طرح وضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة، والسلع الغذائية المختلفة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين، والحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر المنتجات.

انتظام العمل بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية

وأوضح وزير التموين أن مسؤولي الوزارة يتابعون، على مدار الساعة، انتظام العمل بجميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، للتأكد من استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة خلال فترة الإجازة، تنفيذًا لخطة الوزارة الهادفة إلى توفير السلع الأساسية وضمان استقرار الإمدادات بمختلف المحافظات.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تواصل انعقادها بشكل دائم، مع وجود متابعة لحظية ومستمرة مع جميع مديريات التموين على مستوى الجمهورية، لرصد الموقف التمويني أولًا بأول والتدخل الفوري حال وجود أي ملاحظات أو مستجدات.

استقرار الحالة التموينية خلال العيد

وأكد الوزير أن المؤشرات تعكس استقرار الحالة التموينية، وانتظام حركة العمل بالمجمعات والمنافذ، وعدم تلقي أي شكاوى مؤثرة، مع استمرار المرور والمتابعة الميدانية لضمان توافر السلع واللحوم بالكميات المناسبة وتقديم الخدمة للمواطنين بصورة منتظمة خلال أيام العيد.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الحفاظ على توازن الأسواق واستمرار إتاحة السلع الغذائية والمنتجات الأساسية للمواطنين طوال فترة عيد الأضحى المبارك.

