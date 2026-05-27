وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، رسالة إلى الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقالت السيدة انتصار السيسي، عبر الحساب الرسمي على فيسبوك: "في عيد الأضحى أسأل الله أن يملأ القلوب سلامًا والأيام فرحًا كل عام وأنتم بخير".

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى

في الوقت نفسه هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الرئيس السيسي في تهنئته: "أتقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يُعيده علينا جميعًا بالخير واليُمن والبركات، وأن تظل بلادنا آمنة مستقرة تسودها قيم السلام والمحبة والتعاون على البر والتقوى".

كما أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم، بمسجد الرحمن الرحيم بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه كان في استقبال الرئيس عند وصوله لأداء شعائر صلاة العيد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف؛ بالإضافة إلى عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة وفضيلة مفتي الديار المصرية.

وشهدت شعائر صلاة عيد الأضحى حضورًا واسعًا من قادة القوات المسلحة والشرطة، وعدد من قيادات الدولة، علاوة على تمثيل لمختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية.