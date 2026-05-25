"السياحة": انتهاء ترتيبات تصعيد 40 ألف حاج إلى عرفات.. ولا تهاون مع المخالفات

تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة، انتظام حركة السيارات بنطاق المواقف الحضارية ومواقف الأقاليم بعدد من أحياء المحافظة لضمان إستقرار أعمال إستقبال الجمهور والمسافرين الراغبين فى قضاء إجازة عيد الأضحى رفقة ذويهم وتوافر الأعداد الكافية من المركبات والإلتزام بتعريفة الركوب دون تجاوز.

وبحسب بيان صحفي اليوم الاثنين، شملت جولة المحافظ أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق والدقى والعجوزة، والتي شدد خلالها على رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى بضرورة المتابعة وتكثيف التواجد الميدانى بنطاق المواقف لمراقبة الأعمال ومنع الإنتظار العشوائى لسيارات السرفيس بمحيط المواقف لتفادى الإزدحام.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بالفض الفورى لثلاث تجمعات عشوائية لمركبات السرفيس الأول بمحيط الطريق الدائرى نطاق حى الوراق ( طلعة الهرم ) والثانى بشارع بشتيل الرئيسى تقاطع شارعى القدس والصداقة نطاق حى المنيرة والثالث أسفل كوبرى الدقى.

كما شدد الأنصارى على ضرورة إلزام السائقين بالإنتظار بالمواقف المخصصة لخط سير كل منهم، ومعاقبة المخالفين.