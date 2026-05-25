تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من أخيه السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عُمان الشقيقة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السلطان هنّأ الرئيس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر وشعبها دوام الأمن والاستقرار، وأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

تأكيد مشترك على تعزيز التعاون الثنائي ودعم التضامن العربي

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أعرب عن خالص شكره وامتنانه لجلالة السلطان على هذه التهنئة الأخوية الكريمة، داعيًا الله أن يحفظ سلطنة عُمان وشعبها، وأن يحقق لهم المزيد من التقدم والازدهار، وأن يعم الخير والاستقرار على المنطقة.

وخلال الاتصال تم التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وسلطنة عُمان، وضرورة مواصلة تعزيز التعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز التضامن العربي.