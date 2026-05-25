إعلان

السيسي وسلطان عُمان يؤكدان قوة العلاقات الثنائية خلال اتصال هاتفي بمناسبة عيد الأضحى

كتب : محمد سامي

01:23 م 25/05/2026

الرئيس السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من أخيه السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عُمان الشقيقة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السلطان هنّأ الرئيس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر وشعبها دوام الأمن والاستقرار، وأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

تأكيد مشترك على تعزيز التعاون الثنائي ودعم التضامن العربي

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أعرب عن خالص شكره وامتنانه لجلالة السلطان على هذه التهنئة الأخوية الكريمة، داعيًا الله أن يحفظ سلطنة عُمان وشعبها، وأن يحقق لهم المزيد من التقدم والازدهار، وأن يعم الخير والاستقرار على المنطقة.

وخلال الاتصال تم التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وسلطنة عُمان، وضرورة مواصلة تعزيز التعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز التضامن العربي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس السيسي سلطنة عُمان السلطان هيثم بن طارق

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

رد فعل إياد نصار بعد تداول سؤال لمسلسل"صحاب الأرض" في امتحان جامعي
زووم

رد فعل إياد نصار بعد تداول سؤال لمسلسل"صحاب الأرض" في امتحان جامعي
طبيب يكشف الفرق بين فيروس هانتا وكورونا- من الأخطر؟
نصائح طبية

طبيب يكشف الفرق بين فيروس هانتا وكورونا- من الأخطر؟

فيلم "برشامة".. لماذا تصدر التريند رغم احتلاله المركز الثالث في الإيرادات؟
زووم

فيلم "برشامة".. لماذا تصدر التريند رغم احتلاله المركز الثالث في الإيرادات؟
16 صورة لنجمات تألقن بفساتين "حورية البحر" في ختام مهرجان كان 2026
الموضة

16 صورة لنجمات تألقن بفساتين "حورية البحر" في ختام مهرجان كان 2026

تكبيرات عيد الأضحى.. متى تبدأ وفضل إحيائها؟
أخبار

تكبيرات عيد الأضحى.. متى تبدأ وفضل إحيائها؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة مفاجئة بأسعار الذهب فى مصر اليوم.. فما الأسباب؟
خطوة بخطوة.. كيفية التصالح على مخالفات البناء حتى توصيل المرافق
"نفسنا يكمل في أوروبا".. كيف عايش أهل نجريح يوم صلاح الأخير في ليفربول؟