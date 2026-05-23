إعلان

عبدالمنعم سعيد: القارة الأفريقية عمق استراتيجي لا يقل عن البعدين العربي والإقليمي

كتب : داليا الظنيني

10:47 م 23/05/2026

الدكتور عبدالمنعم سعيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، أن القارة الأفريقية تمثل إحدى الدوائر الأساسية للأمن القومي والسياسة الخارجية المصرية.

وأوضح سعيد خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على "Ten"، أن مصر امتلكت دوراً محورياً في دعم حركات التحرر الوطني.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال إلى آفاق أرحب عبر تعميق العلاقات الثنائية وبناء شبكة واسعة من المصالح المتبادلة.

ولفت إلى أن "منطقة القرن الأفريقي تشهد نزاعات بقسوة غير عادية، وإثيوبيا تجاهلت حقوق إريتريا الحبيسة في الموانئ وفقاً للقانون الدولي".

وأكد أن تجاوز هذه المعضلة يتطلب بناء علاقات طيبة قائمة على حسن الجوار، بدلاً من التوسعات أحادية الجانب.

وشدد الكاتب والمفكر السياسي على أن مصر تحتاج لـ"تنافس تعاوني" مع شركائها الأفارقة، يحقق فائضاً في العلاقات والمنافع المشتركة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور عبدالمنعم سعيد عبد المنعم سعيد موانئ إريتريا نشأت الديهي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توقيف شاب إسرائيلي حاول تهريب "أجنّة" حية في مطار قبرص التركية
شئون عربية و دولية

توقيف شاب إسرائيلي حاول تهريب "أجنّة" حية في مطار قبرص التركية
بسبب رسالة تقنية.. تفاصيل أزمة حج البلوجر محمد طاهر بعد إعلانه حلها
أخبار مصر

بسبب رسالة تقنية.. تفاصيل أزمة حج البلوجر محمد طاهر بعد إعلانه حلها
سلالة نادرة من إيبولا تثير الذعر.. لماذا أعلنت الصحة العالمية الطوارئ؟
نصائح طبية

سلالة نادرة من إيبولا تثير الذعر.. لماذا أعلنت الصحة العالمية الطوارئ؟
25 صورة لنجوم هوليوود على ريد كاربت حفل ختام مهرجان كان السينمائي 2026
أجنبي

25 صورة لنجوم هوليوود على ريد كاربت حفل ختام مهرجان كان السينمائي 2026
هل يترتب فدية على قتل الصرصار أثناء الإحرام؟.. أمين الفتوي يوضح
أخبار

هل يترتب فدية على قتل الصرصار أثناء الإحرام؟.. أمين الفتوي يوضح

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان