أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، أن القارة الأفريقية تمثل إحدى الدوائر الأساسية للأمن القومي والسياسة الخارجية المصرية.

وأوضح سعيد خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على "Ten"، أن مصر امتلكت دوراً محورياً في دعم حركات التحرر الوطني.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال إلى آفاق أرحب عبر تعميق العلاقات الثنائية وبناء شبكة واسعة من المصالح المتبادلة.

ولفت إلى أن "منطقة القرن الأفريقي تشهد نزاعات بقسوة غير عادية، وإثيوبيا تجاهلت حقوق إريتريا الحبيسة في الموانئ وفقاً للقانون الدولي".

وأكد أن تجاوز هذه المعضلة يتطلب بناء علاقات طيبة قائمة على حسن الجوار، بدلاً من التوسعات أحادية الجانب.

وشدد الكاتب والمفكر السياسي على أن مصر تحتاج لـ"تنافس تعاوني" مع شركائها الأفارقة، يحقق فائضاً في العلاقات والمنافع المشتركة.