أكد الإعلامي تامر أمين، خلال برنامج "آخر النهار" على "النهار"، أن الفلسفة التي شرعت من أجلها الأعياد في الإسلام هي أن تعم الفرحة كل الناس على اختلاف مستوياتهم المالية.

وأوضح أمين أن الأضحية مجرد إشارة لتذكير الأغنياء بالفقراء، لكن الفرحة لا تقتصر على طبق اللحمة بل تشمل الإجازة والخروجات والفسح واللبس الجديد.

وأشار إلى أن السينما أصبحت عزيزة على الكثيرين، وتذكرة السينما 250 جنيهًا، وخروجة أسرة قد تكلف ألف أو ألفين، والبعض يحتاج لجمعية لدفعها.

ولفت إلى أن "احنا لو بنصرف 20 أو 30 ألف جنيه على الفسح والسفر في العيد، نطلع جزء منها لأسرة فقيرة عشان تاخد ولادها مطعم حلو أو سينما، تفرح زي ما إحنا بنفرح".

وأكد أن الفرحة الحقيقية تكمن في إفراح الآخرين، والفلسفة الدينية قائمة على التكافل والتراحم، والإنسان ليس معزولاً عن غيره.

وشدد الإعلامي تامر أمين على أن من يملك القدرة عليه أن يخرج ربع أو خمس ميزانية العيد لأسرة محتاجة، ليشتروا هدوم أو يخرجوا أولادهم في العيد.







