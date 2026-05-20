قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد كمال مدير تحرير مؤسسة أخبار اليوم وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحديث عن إحياء وثيقة واشنطن بصيغة معدّلة قد يمثل خطوة مهمة لإعادة الزخم إلى مفاوضات سد النهضة، خاصة أن الوثيقة تتضمن قواعد واضحة لعمليات الملء والتشغيل وآليات للتعامل مع فترات الجفاف والجفاف الممتد، وهي النقاط التي طالبت بها مصر والسودان منذ سنوات حفاظًا على الأمن المائي لشعبيهما.

وأضاف المحلل السياسي، أن الأزمة الحقيقية لا تزال تتمثل في حالة التعنت الإثيوبي ورفض أديس أبابا الالتزام باتفاق قانوني مُلزم ينظم عملية تشغيل السد، وهو ما تسبب في تعثر جميع جولات التفاوض السابقة رغم الجهود الدولية والإقليمية الكبيرة التي بُذلت للوصول إلى حل عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف.

وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتحرك بثبات وحكمة في ملف سد النهضة، مع التمسك الكامل بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وعدم السماح بأي إجراءات أحادية تهدد الأمن المائي المصري.

وشدد على أن القاهرة تمتلك رؤية واضحة تقوم على احترام القانون الدولي والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، لكنها في الوقت نفسه تحتفظ بكامل حقوقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية أمنها القومي والمائي.