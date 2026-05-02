إعلان

لا تواكب الحد الأدنى للأجور ولا تكفي الانتقالات.. النائب أشرف سعد يُطالب برفع مكافأة أطباء الامتياز

كتب : محمد سامي

11:37 م 02/05/2026 تعديل في 11:39 م

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الحكومة، بشأن تدني مكافأة أطباء الامتياز وعدم ملاءمتها للحد الأدنى للأجور في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وقال النائب إن أطباء الامتياز يؤدون عملًا طبيًا فعليًا داخل المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، ويتحملون مسؤوليات مباشرة في تقديم الخدمة الصحية، فضلًا عن عملهم بنظام نوبات تمتد لساعات طويلة في ظروف مهنية ونفسية صعبة، رغم ضعف المقابل المادي.

وأوضح أن القانون رقم 153 لسنة 2019 نص على أن تكون مكافأة طبيب الامتياز بنسبة 80% من راتب الطبيب المقيم، إلا أن التعديلات اللاحقة انتهت إلى تحديدها بمبلغ 2800 جنيه فقط، وهو ما لم يعد كافيًا لتغطية نفقات الانتقالات اليومية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأشار سليمان إلى أن استمرار هذا الوضع يمثل خللًا في منظومة العدالة الاجتماعية، ويتعارض مع توجهات الدولة لدعم القطاع الصحي، محذرًا من أن تدني المكافأة يزيد الأعباء على أسر الأطباء ويؤدي إلى إحباط الكوادر الطبية الشابة، فضلًا عن تفاقم ظاهرة الهجرة المبكرة، بما ينعكس سلبًا على مستقبل المنظومة الصحية في مصر.

وطالب النائب بإعادة احتساب مكافأة طبيب الامتياز بما يعادل 80% من راتب الطبيب المقيم، تنفيذًا لفلسفة القانون، إلى جانب إقرار بدل مخاطر مهنية لهم أسوة بالأطباء المقيمين، نظرًا لتعرضهم المباشر لمخاطر العمل داخل المستشفيات.

الحد الأدنى للأجور (1)الحد الأدنى للأجور (2)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحد الأدنى للأجور أشرف سعد مجلس النواب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الراقصة دينا تنعى سهير زكي:"أستاذتي اللي اتعلمت منها"
زووم

الراقصة دينا تنعى سهير زكي:"أستاذتي اللي اتعلمت منها"
زوج إحدى ضحايا العوضي: زوجتي كانت تنزف وتستغيث فيرد عليها بعد أيام "وقفي
أخبار مصر

زوج إحدى ضحايا العوضي: زوجتي كانت تنزف وتستغيث فيرد عليها بعد أيام "وقفي
أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة
أخبار مصر

أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

أحمد السقا يواسي حمدي الميرغني في عزاء والده بمسجد الشرطة
زووم

أحمد السقا يواسي حمدي الميرغني في عزاء والده بمسجد الشرطة
"بعد ثلاثية القمة".. ماذا يحتاج الأهلي لضمان التأهل لدوري أبطال أفريقيا
رياضة محلية

"بعد ثلاثية القمة".. ماذا يحتاج الأهلي لضمان التأهل لدوري أبطال أفريقيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القبض على محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة
أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة