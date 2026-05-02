تقدم أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الحكومة، بشأن تدني مكافأة أطباء الامتياز وعدم ملاءمتها للحد الأدنى للأجور في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وقال النائب إن أطباء الامتياز يؤدون عملًا طبيًا فعليًا داخل المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، ويتحملون مسؤوليات مباشرة في تقديم الخدمة الصحية، فضلًا عن عملهم بنظام نوبات تمتد لساعات طويلة في ظروف مهنية ونفسية صعبة، رغم ضعف المقابل المادي.

وأوضح أن القانون رقم 153 لسنة 2019 نص على أن تكون مكافأة طبيب الامتياز بنسبة 80% من راتب الطبيب المقيم، إلا أن التعديلات اللاحقة انتهت إلى تحديدها بمبلغ 2800 جنيه فقط، وهو ما لم يعد كافيًا لتغطية نفقات الانتقالات اليومية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأشار سليمان إلى أن استمرار هذا الوضع يمثل خللًا في منظومة العدالة الاجتماعية، ويتعارض مع توجهات الدولة لدعم القطاع الصحي، محذرًا من أن تدني المكافأة يزيد الأعباء على أسر الأطباء ويؤدي إلى إحباط الكوادر الطبية الشابة، فضلًا عن تفاقم ظاهرة الهجرة المبكرة، بما ينعكس سلبًا على مستقبل المنظومة الصحية في مصر.

وطالب النائب بإعادة احتساب مكافأة طبيب الامتياز بما يعادل 80% من راتب الطبيب المقيم، تنفيذًا لفلسفة القانون، إلى جانب إقرار بدل مخاطر مهنية لهم أسوة بالأطباء المقيمين، نظرًا لتعرضهم المباشر لمخاطر العمل داخل المستشفيات.