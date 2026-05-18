قال الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الزيادة في المساحة المنزرعة بالقمح بلغت 3.7 ملايين فدان بفضل إجراءات متعددة.

وأوضح جاد في مداخلة على "إكسترا نيوز"، أن الوزارة وفرت أكثر من 20 صنفاً جديداً عالي الإنتاجية ومتحملاً للتغيرات المناخية.

وأشار إلى أن إعلان سعر توريد القمح مبكراً ورفعه مرتين خلال الموسم كان أبرز عوامل تشجيع المزارعين على التوسع.

ولفت إلى أن "أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام على مستوى الجمهورية سهلت التوريد ومنعت التكدس، ولجان الاستلام فيها ممثلين عن التموين والزراعة وسلامة الغذاء والصوامع".

وأكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن التنسيق مع وزارة المالية أتاح صرف مستحقات المزارعين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الزراعة على أن كميات القمح الموردة تجاوزت 3 ملايين و200 ألف طن، مع استمرار موسم التوريد حتى منتصف أغسطس.