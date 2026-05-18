شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: الرئيس السيسي يتابع مشروعات الطاقة المتجددة ويوجه بتسريع تنفيذها، ومدبولي يوجه برفع الجاهزية ومواجهة المخالفات واستعدادات عيد الأضحى، ويكلف الوزارات والمحافظات بمواجهة "الكلاب الضالة"، والأزهر يؤكد: مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يعرض علينا، والأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يتابع مشروعات الطاقة المتجددة ويوجه بتسريع تنفيذها

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.

مدبولي يوجه برفع الجاهزية ومواجهة المخالفات واستعدادات عيد الأضحى

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة التصدي الفوري والحاسم لأي محاولات للبناء بدون ترخيص، موجهاً بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مهدها دون تهاون، ومكثفاً جهود المتابعة خلال الفترة المقبلة.

بعد تزايد الشكاوى.. مدبولي يكلف الوزارات والمحافظات بمواجهة "الكلاب الضالة"

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة مُواجهة ظاهرة انتشار "الكلاب الضالة"، وأهمية التعاون الفاعل بين المحافظات والوزارات والجهات المعنية؛ لمواجهة هذه الظاهرة.

انتصار السيسي تشهد احتفالية "فرحة مصر" لتجهيز العرائس باستاد القاهرة -بث مباشر

شهدت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، احتفالية "فرحة مصر" لتجهيز العرائس، والمقامة في استاد القاهرة الدولي.

مفاجأة.. الأزهر: مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يعرض علينا

أكد الأزهر الشريف أنَّ مشروع القانون، لم يُعرَض عليه ولم يشارِكْ الأزهر في صياغته بأي شكل من الأشكال.

بينها كوكاكولا وأمان.. وزارة العمل تعلن 5173 فرصة عمل جديدة بـ17 محافظة

أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الاثنين، عن إطلاق نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة، التي توفر 5173 فرصة عمل داخل 67 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 17 محافظة بالجمهورية، مع استمرار التقديم على الوظائف طوال شهر مايو 2026.

جدول مواعيد.. تشغيل قطارات تهوية ديناميكية إضافية خلال عيد الأضحى

قررت هيئة سكك حديد مصر، تشغيل عدد من القطارات الإضافية "تهوية ديناميكية" خلال عطلة عيد الأضحى.

موعد إجازة عيد الأضحى وعدد الأيام وقرار مرتقب من الحكومة

أعلنت دار الإفتاء المصرية مساء أمس الأحد، أن اليوم الاثنين هو بداية شهر ذو الحجة، وذلك بعد استطلاع هلال شهر ذو الحجة بعد مغرب أمس الأحد.

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الحرارة الشديدة مستمرة حتى غدٍ الثلاثاء، حيث تسجل درجات الحرارة على القاهرة 38 و36 درجة، بينما تصل في مدن الصعيد إلى 47 درجة.

