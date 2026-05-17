الأرصاد تُصدر 4 نصائح مهمة للمواطنين بشأن درجات الحرارة.. وتحذير عاجل لقائدي المركبات

كتب- محمد فتحي:

04:46 ص 17/05/2026

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عددا من النصائح للمواطنين بشأن ارتفاع درجات الحرارة اليوم على كافة محافظات الجمهورية.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت أنه للمرة الأولى خلال ربيع 2026 من المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم الأحد حاجز الـ40 درجة مئوية.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن النصائح جاءت كالآتي:

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

- إرتداء الملابس القطنية الفضفاضة.

- شرب كميات كبيرة من السوائل خاصة المياه.

- متابعة النشرات والتنبيهات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قائدي المركبات القيادة بتوخي الحذر على الطرق، إذ تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق.

وبحسب بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك" فإنه من المتوقع أيضا أن تتأثر البلاد برياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال البلاد والصحراء الغربية حتى القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد، إذ تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق.

ووفقا للهيئة، فإن هذا طبيعة فصل الربيع، إذ أن التغيرات الحادة والسريعة وأعلى درجات حرارة تُسجل خلاله.

