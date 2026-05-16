قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ساهم في تخفيف الضغط المروري والزحام عن منطقة وسط البلد.

وأضاف الحمصاني خلال تصريحات ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن نقل الوزارات والجهات الحكومية أدى لانتقال المواطنين المترددين عليها للعاصمة الجديدة.

وأشار إلى أن تخفيف الكثافات داخل وسط القاهرة أتاح الفرصة لبدء خطة تطوير متكاملة للقاهرة الخديوية والتاريخية والإسلامية.

ولفت إلى أن "الدولة بدأت خطة شاملة لتطوير منطقة وسط البلد بعد نقل الوزارات، عشان نخفف الضغط المروري والإداري عن قلب العاصمة".

وأكد أن الهدف من هذه المشروعات لا يقتصر على استعادة رونق القاهرة التاريخية فقط، بل يمتد لتعظيم الاستفادة السياحية من المنطقة.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن المناطق التراثية والأثرية تشهد إقبالاً كبيراً، وتطويرها سيعزز مكانة مصر السياحية عالمياً.