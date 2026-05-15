إعلان

ياسمين عز: العدادات الكودية رفعت الفواتير 3 أضعاف والمواطن يتحمل مخالفات المقاولين

كتب : حسن مرسي

07:09 م 15/05/2026 تعديل في 07:47 م

ياسمين عز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت الإعلامية ياسمين عز، إن العدادات الكودية تجبر السكان المخالفين على دفع أعلى شريحة كهرباء منذ أول كيلو وات، مما زاد الفاتورة 3 أضعاف.

وأوضحت عز خلال برنامجها "كلام الناس"، عبر "إم بي سي مصر"، أن هذه العدادات تُركب لأي ساكن بعمارة مخالفة، أو بها دور زيادة، أو تغيير نشاط جراج، أو تعديل رسومات هندسية.

وأشارت إلى أن أصحاب العمارات والمقاولين لم يتضرروا كالسكان، والمواطنون الذين سددوا جديات تصالح ضاعت ملفاتهم أو لم يتمكنوا من العودة لنظام الشرائح.

ولفتت إلى أن "المواطن اللي ساكن في بيت شاف ورق العمارة سليم، ليه يتعاقب على مخالفة هو ما عملهاش؟ المقاول باني عمارتين تلاتة وقاعد مدفي جيبه وأنا أتحاسب على غلطته".

وأكدت أن إجراءات التصالح معقدة وبيروقراطية، ونواب البرلمان يرفضون العدادات الكودية ويتساءلون عن دور المحليات التي سمحت بالمخالفة.

وشددت الإعلامية ياسمين عز على أن الظروف المعيشية صعبة وكل الأسعار زادت، وطالبت المسؤولين بتسهيل الإجراءات وعدم تحميل المواطن تبعات مخالفات لم يقترفها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عدادات كودية ياسمين عز مخالفات بناء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: يمكننا تدمير جسور ومحطات كهرباء إيران في يومين
شئون عربية و دولية

ترامب: يمكننا تدمير جسور ومحطات كهرباء إيران في يومين

قرار جديد من الأهلي بخصوص أشرف داري.. تفاصيل
رياضة محلية

قرار جديد من الأهلي بخصوص أشرف داري.. تفاصيل

معتمد جمال يتحدث عن مستقبله ودور الجماهير في نهائي الكونفدرالية
رياضة عربية وعالمية

معتمد جمال يتحدث عن مستقبله ودور الجماهير في نهائي الكونفدرالية
"وحيد أبيه".. نهاية مأساوية لشاب من الدقهلية في رحلة هجرة غير شرعية
أخبار المحافظات

"وحيد أبيه".. نهاية مأساوية لشاب من الدقهلية في رحلة هجرة غير شرعية
ذعر في غرفة مغلقة.. استغاثة طبيبة مستشفى "السيدة زينب" تنتهي بالتراضي
حوادث وقضايا

ذعر في غرفة مغلقة.. استغاثة طبيبة مستشفى "السيدة زينب" تنتهي بالتراضي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان