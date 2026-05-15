قالت الإعلامية ياسمين عز، إن العدادات الكودية تجبر السكان المخالفين على دفع أعلى شريحة كهرباء منذ أول كيلو وات، مما زاد الفاتورة 3 أضعاف.

وأوضحت عز خلال برنامجها "كلام الناس"، عبر "إم بي سي مصر"، أن هذه العدادات تُركب لأي ساكن بعمارة مخالفة، أو بها دور زيادة، أو تغيير نشاط جراج، أو تعديل رسومات هندسية.

وأشارت إلى أن أصحاب العمارات والمقاولين لم يتضرروا كالسكان، والمواطنون الذين سددوا جديات تصالح ضاعت ملفاتهم أو لم يتمكنوا من العودة لنظام الشرائح.

ولفتت إلى أن "المواطن اللي ساكن في بيت شاف ورق العمارة سليم، ليه يتعاقب على مخالفة هو ما عملهاش؟ المقاول باني عمارتين تلاتة وقاعد مدفي جيبه وأنا أتحاسب على غلطته".

وأكدت أن إجراءات التصالح معقدة وبيروقراطية، ونواب البرلمان يرفضون العدادات الكودية ويتساءلون عن دور المحليات التي سمحت بالمخالفة.

وشددت الإعلامية ياسمين عز على أن الظروف المعيشية صعبة وكل الأسعار زادت، وطالبت المسؤولين بتسهيل الإجراءات وعدم تحميل المواطن تبعات مخالفات لم يقترفها.