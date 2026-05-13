وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على طلب وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة بشأن تجديد تعاقد محافظة الجيزة ممثلة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة.

ونص القرار على تجديد التعاقد مع الشركات المسؤولة عن خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة لمدة عام إضافي، اعتبارًا من الأول من يناير 2026.

ويأتي القرار في إطار حرص الدولة على استمرار تقديم خدمات النظافة ورفع المخلفات بصورة منتظمة داخل أحياء محافظة الجيزة، بما يساهم في تحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.