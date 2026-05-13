وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على قيام وزارة النقل بالتعاقد لتنفيذ أعمال تشغيل وصيانة منظومة الإنذار المبكر الآلي ومكافحة الحريق بميناءي الإسكندرية والدخيلة، وذلك في إطار تعزيز إجراءات السلامة والأمان داخل الموانئ المصرية.

كما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، في إطار جهود الدولة لتطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة القيادات الحكومية.

ونصت التعديلات على استبدال نصوص عدد من المواد بنصوص آخري، كما تضمنت التعديلات إضافة عدد من المواد الجديدة، وتتعلق هذه التعديلات بتعيين وتأهيل وتدريب الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.