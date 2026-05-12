انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي عشرات الإعلانات التي تروج لما يُعرف بـ"الحج بالإنابة"، مع اقتراب موسم الحج 2026، مستغلة رغبة البعض في أداء الفريضة لذويهم أو غير القادرين صحيًا، مقابل مبالغ مالية متفاوتة ووعود بإتمام المناسك بصورة شرعية ومضمونة.

بينما تبدو تلك الإعلانات للبعض فرصة سهلة ومغرية، حذر مسؤولون بقطاع السياحة من تحول الظاهرة إلى باب واسع للنصب والاحتيال، خاصة في ظل غياب الرقابة على الكثير من الصفحات والكيانات التي تروج لهذه الخدمات عبر الإنترنت.

وحذر مصدر مسؤول بغرفة شركات السياحة من خطورة التعامل مع الإعلانات المتداولة بشأن "الحج بالإنابة"، مؤكدًا أن الظاهرة أصبحت خلال الفترة الأخيرة واحدة من أبرز وسائل النصب والاحتيال المرتبطة بموسم الحج، لا سيما مع الانتشار الكبير للإعلانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار تبدو أقل من التكلفة الحقيقية.

حملات وهمية واستغلال لراغبي الحج

أوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن بعض الحملات الوهمية تستغل رغبة المواطنين في أداء المناسك أو إهدائها للغير، عبر مكاتب غير مرخصة أو تطبيقات إلكترونية غير معتمدة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من هذه الكيانات لا تمتلك أي تصاريح رسمية أو وجود فعلي داخل الأراضي المقدسة.

وأضاف أن بعض الصفحات تدّعي توفير أشخاص يؤدون المناسك نيابة عن آخرين، دون وجود أي ضمانات حقيقية تؤكد تنفيذ الحج بالفعل، أو حتى التأكد من وجود هؤلاء الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج، وهو ما يعرض المواطنين لخسائر مالية كبيرة.

التحذير من تأشيرات الزيارة المخالفة

أشار إلى أن من أخطر أساليب التحايل المتداولة حاليًا، الترويج لإمكانية أداء الحج سواء بالإنابة أو بصورة مباشرة عبر تأشيرات الزيارة، رغم أن السلطات السعودية تمنع استخدام تلك التأشيرات لأداء المناسك، وتفرض عقوبات صارمة على المخالفين تشمل الغرامات المالية والترحيل والمنع من دخول المملكة لفترات محددة.

وأكد أن أداء فريضة الحج يجب أن يتم فقط من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، سواء عبر شركات السياحة المرخصة أو الجهات المختصة، محذرًا من الانسياق وراء الإعلانات المجهولة التي تستهدف استغلال المواطنين خلال موسم الحج.

ضوابط شرعية للحج بالإنابة

أوضح المصدر المسؤول فيما يتعلق بالضوابط الشرعية للحج بالإنابة، أن الإنابة في الحج لها شروط محددة، أبرزها: أن يكون الشخص الذي سيؤدي المناسك نيابة عن غيره قد أدى فريضة الحج عن نفسه أولًا، وفقًا لما استقرت عليه الأحكام الشرعية.

وأضاف أن الحج بالإنابة لا يجوز إلا عن المتوفى أو عن الحي الذي يعاني عجزًا كاملًا لا يُرجى شفاؤه، مثل: "كبار السن غير القادرين على الحركة أو أصحاب الأمراض المزمنة التي تمنعهم من السفر وأداء المناسك".

دعوات للالتزام بالقنوات الرسمية

شدد على أن وزارة الحج والعمرة السعودية تؤكد باستمرار ضرورة حصول الحاج على تصريح رسمي لأداء المناسك، لافتًا إلى أن أي عملية إنابة تتم عبر أشخاص لا يحملون تصاريح معتمدة ربما تعرض صاحبها ومن ينوب عنه للمساءلة القانونية، فضلًا عن الوقوع في مخالفة شرعية.

ودعا المصدر المواطنين إلى ضرورة التأكد من تراخيص الشركات والجهات التي تعلن عن خدمات الحج، وعدم تحويل أي مبالغ مالية قبل التحقق من مصداقية الجهة المقدمة للخدمة، مؤكدًا أن الوعي بخطورة تلك الإعلانات يمثل خط الدفاع الأول لمواجهة عمليات النصب التي تتكرر مع كل موسم حج.

