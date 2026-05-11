قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي الإنتاج المحلي المتوقع من محصول القمح خلال موسم الحصاد الحالي يبلغ نحو 10 ملايين طن، يتم إنتاجها من مساحة مزروعة تُقدَّر بنحو 3.7 مليون فدان، بزيادة تصل إلى 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي.

زيادة المساحات المنزرعة ترفع إنتاج القمح بـ600 ألف فدان

وأوضح وزير الزراعة، لـ مصراوي، أن الدولة تستهدف استلام ما يقرب من 5 ملايين طن من القمح المحلي، يتم توريدها إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار خطة تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأكد فاروق أن التوسع في المساحات المنزرعة وتحسين الإنتاجية يأتي ضمن جهود الدولة لدعم المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي احتفالية ميكنة حصاد القمح بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، يأتي ذلك ضمن أنشطة مشروع الممارسات الزراعية الجيدة (KAFIEU) الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يستهدف دعم وتطوير إنتاج محاصيل الحبوب في مصر.

وتضمنت الفعاليات زيارة تفقدية لمحطة الزراعة الآلية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، حيث اطلع وزير الزراعة ومحافظ البحيرة، على جاهزية المعدات والآلات الحديثة ودورها في دعم منظومة الحصاد، كما تم تسليم 44 «فراطة ذرة» لعدد من صغار المزارعين بالمحافظة.