أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن فيروس هانتا ليس فيروسًا جديدًا، فقد تم اكتشافه معمليًا منذ عام 1978.

وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن معدلات الإصابة عالميًا تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف حالة في أمريكا الجنوبية والشمالية وكوريا الجنوبية.

وأشار إلى أن الفيروس لم يشهد أي تحورات تجعله أكثر خطورة أو قدرة على الانتشار، ومصدر العدوى الأساسي لا يزال مرتبطًا بالقوارض ومخلفاتها.

ولفت إلى أن "انتقال الفيروس بين البشر نادر للغاية ولا يحدث إلا في حالات المخالطة المباشرة ولفترات طويلة، وواقعة السفينة السياحية بإصابة 8 أشخاص فقط من 149 راكبًا تؤكد كده".

وأكد أن احتمالية دخول الفيروس إلى مصر ضعيفة جدًا نظرًا لطبيعة انتشاره المحدودة، ومنظومة الترصد الوبائي تعمل بكفاءة لمتابعة الأوضاع الصحية عالميًا.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان على أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لرصد أي حالات مشتبه بها، والوضع الصحي تحت السيطرة ولا داعي للقلق أو الهلع.

