شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: الرئيس السيسي يصل نيروبي للمشاركة في قمة أفريقيا فرنسا، وتوضيح عاجل من مدبولي بشأن العدادات الكودية، و 5 فئات تدفع نصف تذكرة في المونوريل، ووزير السياحة يمنح مصطفى وزيري إجازة بدون أجر حتى بلوغ سن المعاش، وجامعة الأزهر تحسم الجدل بشأن إنشاء مركز للطب النبوي.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يصل نيروبي للمشاركة في قمة أفريقيا – فرنسا

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في أعمال قمة إفريقيا- فرنسا.

"عدم توصيل مرافق".. توضيح عاجل من مدبولي بشأن العدادات الكودية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العدادات الكودية التي تم تركيبها سابقاً كانت في بعض المناطق العشوائية والمباني المخالفة وقد جاءت كحل مؤقت للتعامل مع أوضاع قائمة بالفعل، موضحًا أن هذه العقارات تم توصيل الكهرباء إليها بصورة مخالفة وفي بعض الحالات كانت تمثل سرقات للتيار الكهربائي.

800 أم 1600 جنيه؟.. القيمة الفعلية لمنحة التموين الإضافية على البطاقات

تواصل منحة التموين الإضافية، التي أقرتها الحكومة ضمن الحزمة الاجتماعية بقيمة 400 جنيه شهريًا، جذب اهتمام أصحاب البطاقات التموينية، خاصة ممن تلقوا رسائل تفيد باستحقاقهم للدعم سواء عبر بون صرف الخبز أو من خلال الرسائل النصية المرتبطة بأرقام الهواتف المسجلة لدى وزارة التموين.

الجيش والشرطة وكبار السن.. 5 فئات تدفع نصف تذكرة في المونوريل

أعلنت وزارة النقل أسعار تذاكر واشتراكات مونوريل شرق النيل، إلى جانب طرح «محفظة تذاكر» جديدة، في إطار التوسع في تقديم خدمات مرنة ومتنوعة للركاب، مع توفير تخفيضات تصل إلى 50% عبر أنظمة الاشتراكات المختلفة.

وزير السياحة يمنح مصطفى وزيري إجازة بدون أجر حتى بلوغ سن المعاش

أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، القرار رقم 266 لسنة 2026، بمنح الدكتور مصطفى وزيري، استشاري الإدارة المركزية للآثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر وأسوان، إجازة بدون أجر لرعاية مصالح الأسرة.

جامعة الأزهر تحسم الجدل بشأن إنشاء مركز للطب النبوي

أعلنت جامعة الأزهر، أنه لا صحة لما يُتداول عن إنشاء مركزًا للطب النبوي، مؤكدًا أن ما تداولته وسائل الإعلام بهذا الشأن عارٍ تمامًا عن الصحة.

مدبولي يفتتح مصنع "ڤيتاليتي" بمدينة السادات باستثمارات 1.5 مليار جنيه

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية بمدينة السادات، المصنع الجديد لشركة "ڤيتاليتي" للصناعة والتجارة، الذراع الصناعي لشركة بينيفت المالكة للعلامتين التجاريتين V seven وV cola، وذلك بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، واللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، وعدد من قيادات الشركة.

وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض "أهلاً بالعيد" بحدائق القبة

افتتح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، معرض "أهلاً بالعيد" بالسوق الحضاري "تحيا مصر" بمنطقة حدائق القبة، وذلك في إطار توجه الدولة لتطوير الأسواق العشوائية وتحويلها إلى أسواق حضارية متكاملة تواكب مشروعات التنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

4 آلاف طن مساعدات.. الهلال الأحمر يطلق قافلة "زاد العزة 193" إلى غزة

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" رقم 193، محملة بعدد كبير من الشاحنات المتجهة إلى قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

