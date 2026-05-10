اكتشفها راعي غنم.. أديب يعلق على وجود قاعدة إسرائيلية سرية بصحراء النجف العراقية

كتب : حسن مرسي

11:30 م 10/05/2026

عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على اكتشاف قاعدة عسكرية إسرائيلية فوق الأراضي العراقية بصحراء النجف، مشيرًا إلى أنها اكتشفت صدفة بواسطة راعي غنم.

وأوضح أديب خلال برنامجه عبر "إم بي سي مصر"، أن القاعدة موجودة منذ الحرب الإيرانية بسلطاتها وعساكرها وموسادها، وعندما اقتربت القوات العراقية منها انضربت داخل أراضيها.

وأشار إلى أن إسرائيل أقامت هذه القاعدة لتكون قريبة من إيران لتنفيذ ضربات وإنقاذ طيارين، متسائلًا: "إزاي دولة عربية ليها سيادة وجيش يبقى فيها قاعدة إسرائيلية ومتعرفش؟

ولفت إلى أن "العراق نفي الموضوع وقال مفيش، طب إنت ضربتوا ليه؟ إحنا بنتكلم في قاعدة عسكرية سرية على أرض عربية، دي حاجة زي خيال علمي".

وأكد أن الميديا الأمريكية والعالمية والإسرائيلية تحدثت عن القاعدة بكشف غير مسبوق، بينما العراق اكتفى بالنفي رغم وجود ضربات لأطراف اقتربت منها.

وشدد الإعلامي عمرو أديب على أنه لا يحب إسرائيل ويعتبرها التهديد الأساسي للأمن القومي المصري، مستنكرًا أي وجود عسكري إسرائيلي قريب من حدوده.

