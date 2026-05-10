تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة للوقوف على مدى جاهزية المنشآت والأنظمة الحديثة داخل هذا الصرح العسكري.

تأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الدقيقة لكافة المشروعات القومية الكبرى لضمان سير العمل وفق الجداول الزمنية.

أكد الرئيس السيسي أهمية أن يكون انتقال القوات المسلحة إلى مقرها الجديد بمثابة نقلة نوعية.

وشدد على أن الهدف ليس مجرد تغيير المكان بل تطوير شامل في آليات العمل والجاهزية.

تعتمد القيادة الاستراتيجية على أحدث التقنيات العالمية في مجالات الاتصالات والسيطرة، مما يعزز قدرات الدفاع عن مقدرات الوطن.

أجرى الرئيس حوارًا مفتوحًا مع طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية بقلب العاصمة الجديدة للحديث حول أولويات المرحلة.

تناول اللقاء القضايا الملحة على الصعيدين الداخلي والخارجي مع استعراض شامل لمجمل التحديات الراهنة.

وحث الرئيس الطلاب على التمسك بالقيم العسكرية الرفيعة والوعي بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم لحماية الأمن القومي.

أشار الرئيس خلال نقاشه مع الطلاب إلى الأهمية القصوى التي توليها الدولة حاليًا لتطوير منظومة التعليم.

أوضح الرئيس أن الاستثمار في الكوادر البشرية هو السبيل الوحيد لضمان رفع مستويات الكفاءة والاحترافية.