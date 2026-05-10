شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، في مناقشة رسالة الدكتوراه المهنية في إدارة المخاطر والأزمات، والتي جاءت تحت عنوان «مبادرة 100 مليون صحة ودورها في تطوير القطاع الصحي المصري»، والمقدمة من الباحث محمد صبحي محمد إبراهيم بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة.

حضر المناقشة الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والسفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، والسيد حسن شحاتة وزير العمل السابق، والدكتور عصام أمين عميد الكلية، إلى جانب نخبة من الأساتذة المتخصصين في الإحصاء الطبي.

أشرف على المناقشة الدكتور السيد محمد خاطر العميد السابق للكلية وأستاذ الإحصاء الحيوي والسكاني، والدكتورة إيمان مصطفى مسلم منسق عام البرامج المهنية، والمحكمان الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد عبدالحميد صبري وكيل الكلية.

أعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن سعادته بالمشاركة في مناقشة هذه الرسالة الهامة، مؤكداً أن مثل هذه الدراسات المهنية تمثل قيمة كبيرة للدولة، خاصة في ظل ما تضمه الكلية من كفاءات علمية متميزة، وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الصحة والكلية لدعم تطوير القطاع الصحي من خلال البحث العلمي التطبيقي.

وأشار الوزير إلى أن المناقشة اتسمت بالعمق العلمي والطرح الجاد الذي يعكس التكامل بين البعد الطبي والإحصائي، مؤكداً ضرورة تحويل مخرجات مثل هذه الدراسات إلى تطبيقات عملية تساعد متخذي القرار في رسم سياسات صحية أكثر كفاءة واستدامة.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة عن تقديره لاهتمام الوزير ودعمه المستمر لأبناء وزارة الصحة، مؤكداً حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع الوزارة واتخاذ القرارات بناءً على أسس علمية دقيقة.

وأشاد الدكتور محمد حساني، بمستوى الرسالة وغناها التطبيقي وارتباطها برؤية «مصر 2030»، مشيراً إلى تميزها بمنهجية علمية دقيقة وشفافية في تحليل المؤشرات. كما أكد الدكتور محمد عبدالحميد صبري أهمية ملف إدارة المخاطر والأزمات في تعزيز استدامة المنظومة الصحية.

وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة منح الباحث محمد صبحي محمد إبراهيم درجة الدكتوراه المهنية في تخصص إدارة المخاطر والأزمات.

تعكس مشاركة وزير الصحة في مثل هذه المناقشات العلمية التزام الدولة بدعم البحث العلمي التطبيقي وربطه بالواقع العملي، بما يساهم في بناء منظومة صحية حديثة وقادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويؤكد أن الاستثمار في العلم والمعرفة هو الطريق الأمثل للارتقاء بصحة المواطن المصري.