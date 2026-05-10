الوزراء: التوسع في استخدام السيارات الكهربائية تدريجيًا لترشيد الإنفاق الحكومي

كتب : حسن مرسي

08:52 م 10/05/2026

السيارات الكهربائية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم يأتي لترشيد الإنفاق والاستهلاك داخل مؤسسات الدولة ببدء استخدام السيارات الكهربائية.

وأوضح الحمصاني خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن وزارة المالية تدرس بالتنسيق مع الجهات الحكومية الموديلات المتاحة في السوق وأسعارها.

وأشار إلى أن التوجه للسيارات الكهربائية يأتي ضمن خطة الدولة لتقليل استهلاك الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية، مع متابعة دورية من رئيس الوزراء.

ولفت إلى أن "الفترة المقبلة هتشهد الحصول على بيانات أكثر دقة عن أسعار السيارات الكهربائية المختلفة، وبدء عملية الإحلال التدريجي تدريجيًا".

وأكد أن استخدام السيارات الكهربائية سيساهم في تقليل نفقات الوقود والصيانة والتشغيل، مع وجود قواعد محددة لاستخدامها، وستجني الدولة ثمار الترشيد حال اكتمال الإحلال.

وشدد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء على أن الوضع العام مستقر، مع استكشافات بترولية جديدة وتوافر سلع غذائية ومتابعة يومية من رئيس الوزراء لضبط الأسعار.

السيارات الكهربائية ترشيد الإنفاق مجلس الوزراء

