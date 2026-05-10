كشف مصدر مطلع بقطاع الكهرباء، عن صدور قرار بإيقاف 20 موظفًا بقطاعات مختلفة داخل شركة كهرباء أكتوبر عن العمل مؤقتًا، لحين انتهاء التحقيقات الجارية بشأن وقائع تتعلق بإهدار المال العام وإعداد مقايسات بدون مستندات وأوراق قانونية بعدد من المناطق، أبرزها دريم وبعض مناطق أكتوبر.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الموظفين الموقوفين ينتمون إلى قطاعات الاشتراكات والشبكات والتحكم والقطاع التجاري، مشيرًا إلى أن التحقيقات تركز حاليًا على فحص جميع الملفات والمقايسات محل الشبهة، وبيان مدى وجود مخالفات أو تلاعبات مالية وإدارية.

مصدر: جهات التحقيق تفحص الملفات والمستندات

أضاف المصدر، أن جهات التحقيق بالشركة بدأت مراجعة كافة المستندات والأدلة المتعلقة بالواقعة، إلى جانب الاستماع لأقوال عدد من المسؤولين والعاملين المرتبطين بالملفات التي تخضع للفحص، للوقوف على تفاصيل المخالفات وحجم المسؤوليات الخاصة بها.

وأكد أن الإجراءات التي تم اتخاذها تأتي في إطار تشديد الرقابة الداخلية داخل شركات توزيع الكهرباء، والتصدي لأي مخالفات قد تمس المال العام أو تؤثر على منظومة العمل داخل القطاع.

مصدر: تحسن في نسب الفقد الفني والتجاري

أشار المصدر، إلى أن قطاع شبكات أكتوبر، بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون التجارية، نجح خلال الفترة الأخيرة في تحقيق تحسن ملحوظ في نسب الفقد الفني والتجاري، موضحًا أن معدل الفقد تراجع إلى نحو 10% مقارنة بـ15% خلال الفترة المناظرة السابقة.

وأضاف أن هناك خطة تستهدف خفض النسبة إلى 8% خلال المرحلة المقبلة، من خلال تكثيف حملات الضبط، وتحسين كفاءة الشبكات، ومراجعة التوصيلات والمقايسات بصورة مستمرة، بما يسهم في الحد من المخالفات وتحسين كفاءة التشغيل.