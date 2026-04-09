عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا لمتابعة عدد من ملفات العمل الحيوية بمركز ومدينة أطفيح وذلك في إطار حرص المحافظة على متابعة معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب بيان، جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة وعز أمين رئيس مركز ومدينة أطفيح ونوابه .

تحسين الحركة المرورية وتيسير تنقل المواطنين

وخلال الاجتماع تابع المحافظ موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمركز حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 89% إلى جانب الانتهاء من تركيب 47 ألف متر بلاط إنترلوك بالشوارع الداخلية والمتفرعات بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتيسير تنقل المواطنين.

الإسراع في إنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء

وأكد المحافظ ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء مع تيسير الإجراءات أمام المواطنين والعمل على إزالة أية معوقات قد تعترض سير العمل بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الدولة.

تقنين أراضي أملاك الدولة

كما تابع الأنصاري مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة حيث تم تحقيق معدل إنجاز بلغ 82.11% مشددًا على تكثيف الجهود للانتهاء من الطلبات المقدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وفقًا للضوابط المحددة.

اقرأ أيضًا:

وفيما يتعلق بقطاع النظافة وجه المحافظ بتكثيف حملات رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة مع المتابعة المستمرة للأداء ورفع كفاءة منظومة العمل.

كما شدد المحافظ على أهمية ضبط منظومة التراخيص والتصدي الفوري لأي مخالفات بناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.