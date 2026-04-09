التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إليونور كاروا وزيرة الدولة للشؤون الفرنكوفونية والشراكات الدولية وشؤون الفرنسيين على هامش مشاركته في قمة "الصحة الواحدة"، المُنعقدة بمدينة ليون الفرنسية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء ركز على تبادل الخبرات في تطبيق مفهوم «الصحة الواحدة» واستكشاف آليات جديدة لتعزيز الشراكات الدولية، بهدف دمج صحة الإنسان والحيوان والبيئة في إطار عمل مشترك.

وأكد في بيان اليوم، أن الاجتماع بحث تعزيز التعاون في أنظمة المراقبة وآليات الإنذار المبكر، وتشجيع البحوث متعددة التخصصات، وتبادل البيانات الصحية، إلى جانب تطوير نظم المعلومات الصحية والتحول الرقمي، مع دعم إنشاء منصات متكاملة تتوافق مع المعايير الدولية لقابلية التشغيل البيني.

وتابع أن الجانبين ناقشا سبل وضع استراتيجيات مشتركة لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، ودعم القدرات المختبرية، وتشجيع الاستخدام المسؤول للمضادات في الإنسان والحيوان، بالإضافة إلى تعزيز خطط التأهب الوطنية والإقليمية للاستجابة للطوارئ الصحية.

ولفت إلى أن اللقاء تناول التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات، ودعم أنظمة الإنذار المبكر وتبادل المعلومات، مع مناقشة سبل دعم المرضى الفلسطينيين في مصر.

وبنهاية اللقاء، بحث الجانبان آليات تقاسم الأعباء والدعم الدولي، واستكشاف فرص التمويل من خلال الشركاء الناطقين بالفرنسية والمنظمات الدولية، بهدف تعزيز التنسيق في المجال الطبي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان حرصها على تعزيز الشراكات الدولية لتطبيق نهج "الصحة الواحدة" وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة على المستوى العالمي.