رئيس الوزراء يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

كتب : أحمد عبدالمنعم

10:29 ص 09/04/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وبهذه المناسبة، تقدم رئيس مجلس الوزراء لقداسة البابا وجموع المواطنين المسيحيين في مختلف أنحاء مصر والعالم بأسمى معاني التقدير والمحبة، وأخلص التهاني القلبية مقرونة بأصدق التمنيات بدوام الخير والسلام.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أغتنم هذه المناسبة لأدعو الله عز وجل أن يعيدها على قداستكم بموفور الصحة والعطاء، ويبارك جهودكم في ترسيخ مبادئ المواطنة، وأن يديم على مصرنا الغالية خطى التقدم، ويظل وطننا الحبيب واحة تُزهر في أرضها الطيبة قيم المحبة والتعايش والتسامح والإخاء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

