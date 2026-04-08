قال الإعلامي محمود سعد إن ما تشهده المنطقة حاليًا، خاصة في لبنان، يمثل تطورًا خطيرًا ومأساويًا، مؤكدًا أن الأحداث الأخيرة مسيطرة على كل شيء من حيث التأثير والصدمة، على حد وصفه.

تصاعد الأحداث في لبنان وسيطرة المشهد على المنطقة

أوضح "سعد" خلال بث مباشر عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أن الضربات التي طالت عشرات المواقع في لبنان، بمشاركة عدد كبير من الطائرات، أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين، واصفًا ما جرى بأنه "ضرب متوحش"، خاصة مع تضارب الأرقام بشأن أعداد القتلى والجرحى، والتي تدور حول مئات الضحايا وآلاف المصابين وفقًا لما يتم تداوله.

أرقام متضاربة وغموض حول طبيعة الأهداف

أشار "الإعلامي" إلى حالة الغموض التي تحيط بالأهداف الحقيقية لهذه العمليات، لافتًا إلى أن الإعلان عن استهداف شخصيات بعينها يظل غير واضح، في ظل الحديث عن محاولات للوصول إلى قيادات أكبر، دون تأكيدات قاطعة حتى الآن.

وانتقد "سعد" ما وصفه بازدواجية المواقف الدولية، مشيرًا إلى تصريحات صادرة عن مسؤولين في الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي بدت، على حد تعبيره، وكأنها تبادل مجاملات، رغم خطورة المشهد الإنساني على الأرض، مؤكدًا أن ما يحدث يعكس حالة من العبث السياسي.

انتقادات للمواقف الدولية وردود الفعل السياسية

تساءل محمود سعد، عن أسباب استبعاد لبنان من أي اتفاقات أو تفاهمات جرى الحديث عنها مؤخرًا، رغم تعرضه لضربات عنيفة، معتبرًا أن ذلك يطرح علامات استفهام كبيرة حول حقيقة هذه الاتفاقات وأهدافها.

تضامن مع الشعب اللبناني ومعاناة إنسانية متفاقمة

أعرب "الإعلامي" في سياق متصل، عن تضامنه الكامل مع الشعب اللبناني، مؤكدًا متابعته المستمرة للأوضاع من خلال تواصله مع شخصيات إعلامية هناك، مشددًا على أن ما يعيشه المواطنون من خوف وقلق يومي أمر لا يمكن تجاهله.

ولفت إلى أن استمرار الصراعات في المنطقة يرتبط بتوازنات القوى الدولية، لافتًا إلى أن الدعم الذي تتلقاه إسرائيل يجعلها في موقع قوة، بينما تعاني الدول العربية من غياب التنسيق الكافي، وهو ما يؤثر على قدرتها في مواجهة التحديات.

دعوة للتكامل العربي وتوازن القوى

أكد "سعد" أن تحقيق نوع من التكامل أو التعاون العربي، سواء اقتصاديًا أو سياسيًا، قد يسهم في تغيير موازين القوى مستقبلًا، مشددًا على أهمية وجود رؤية مشتركة تعزز من مكانة الدول العربية على الساحة الدولية.

واختتم الإعلامي محمود سعد، حديثه بالتأكيد على أن الشعوب تدفع ثمن هذه الصراعات، داعيًا إلى ضرورة البحث عن حلول جذرية تعالج أسباب الأزمات، بدلًا من الاكتفاء بردود الأفعال، معربًا عن أمله في أن تشهد المنطقة استقرارًا حقيقيًا في المستقبل.

اقرأ أيضًا:

