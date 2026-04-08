استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفداً من شركة "ترايمف جونهنغ" الصينية برئاسة وانغ شياوشوان، المؤسس والمدير التنفيذي للشركة، وبحضور كل من لو تشانغهوان، رئيس قطاع تطوير العلوم والتكنولوجيا، والسيد وانغ يونتاو، المدير العام لإدارة التسويق؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال توطين صناعة الزجاج البوروسيليكاتي الصيدلاني من خلال إنشاء مشروع صناعي متكامل لإنتاجه ومنتجات التعبئة الدوائية عالية الجودة داخل جمهورية مصر العربية، في إطار جهود الدولة لدعم الصناعات الدوائية التكميلية المتقدمة.

وفي مستهل اللقاء رحب الغمراوي بالوفد الصيني، مؤكداً حرص هيئة الدواء المصرية على دعم وجذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الدوائية المصرية إقليمياً وعالمياً، كما شدد على التزام الهيئة بالتطوير المستمر للأطر التنظيمية والرقابية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، بما يدعم استدامة هذا القطاع الحيوي.

ما هو الزجاج البوروسيليكاتي الصيدلاني؟



وأكد الدكتور علي الغمراوي أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها دعم التصنيع المحلي للصناعات الدوائية الدقيقة، مشيراً إلى أن توطين صناعة الزجاج البوروسيليكاتي الصيدلاني خطوة استراتيجية تعزز الاكتفاء الذاتي وتحافظ على استقرار سلاسل الإمداد الحيوية، كما يعكس حرص الهيئة على توفير بيئة استثمارية مواتية ومتوافقة مع أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، لضمان وصول منتج مصري آمن للمريض محلياً وعالمياً.

والزجاج البوروسيليكاتي الصيدلاني هو نوع متطور من الزجاج يُستخدم في صناعة العبوات الطبية والدوائية (مثل أمبولات الحقن، القوارير، وأنابيب الاختبار)، ويتميز بتركيبة خاصة تجعله أكثر أمانًا واستقرارًا عند التعامل مع الأدوية.

وخلال اللقاء، استعرض وانغ شياوشوان الخطة الاستراتيجية للمشروع المزمع تنفيذه بالتعاون مع صندوق التنمية الصيني، بحجم استثمارات يبلغ نحو 250 مليون دولار، موضحاً أن المشروع يستهدف توجيه 60% من الإنتاج للسوق المحلي و40% للتصدير، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعات الدواء ومستلزماتها.

كما أعرب الوفد الصيني عن ثقته في مناخ الاستثمار المصري، مؤكدين أن السوق المصري يمثل بوابة استراتيجية للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، في ظل ما يشهده من تطور ملحوظ في البنية التحتية والتنظيمية للقطاع الدوائي.

وتُعد شركة "ترايمف جونهنغ" من الكيانات العالمية الرائدة في تصنيع الزجاج البوروسيليكاتي المحايد وفقاً للمعايير الدولية والذي يتميز بقدرته العالية على تحمل درجات الحرارة، وملاءمته لتخزين المستحضرات الحيوية واللقاحات، إلى جانب تمتعه بدرجة عالية من الشفافية، بما يضمن الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات الدوائية.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز الصناعات الدوائية المتقدمة، ودعم الاستثمارات النوعية، وضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة للمنتجات والمريض، بما يعزز تنافسية الدواء المصري محلياً وإقليمياً.