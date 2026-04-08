قال الإعلامي محمود سعد، إنه استعاد واحدة من أشهر ذكريات الطفولة المرتبطة بالمطبخ المصري القديم، إذ تحدث بحنين واضح عن أكلة الرقاق باللبن التي لم يتناولها منذ أكثر من 50 عامًا.

ذكريات محمود سعد مع الرقاق باللبن.. التفاصيل الكاملة

أوضح "سعد" وذلك خلال فيديو قصير نشره عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أن هذه الأكلة كانت ترتبط بموسم عيد الأضحى، إذ كان يتم إعداد الرقاق في البيوت قبل العيد وبعده بفترة قصيرة، ثم يختفي من المائدة بقية العام، مشيرًا إلى أن العائلات كانت تحرص على تحضيره بطريقة بسيطة لكنها مميزة.

وأضاف أن طريقة إعدادها كانت تعتمد على وضع الرقاق مع اللبن الساخن أو الدافئ، ثم إضافة السكر أو العسل حسب الرغبة، مؤكدًا أن وجود عنصر حلو كان أساسيًا في هذه الوجبة، وهو ما يجعلها، على حد وصفه، تشبه فكرة الكورن فليكس الحديثة.

وتابع محمود سعد مازحًا أن فكرة الكورن فليكس ربما تكون مستوحاة من هذه الأكلة الشعبية القديمة، لكنها قُدمت بشكل مختلف وأصبحت منتشرة عالميًا، بينما تراجعت الأكلات التراثية رغم قيمتها الغذائية وبساطتها.

وأشار الإعلامي، إلى اختلاف طعم اللبن قديمًا عن الوقت الحالي، لافتًا إلى أن اللبن كان يُجلب طازجًا يوميًا من "الساقي"، ما كان يمنحه مذاقًا مميزًا لا يتوفر بنفس الجودة الآن.

واسترجع محاولات تطوير نمط الإفطار في الماضي، مؤكدًا أن العائلات حاولت إدخال تغييرات على الوجبات، لكن العادات الغذائية التقليدية ظلت حاضرة، مثل الفول والطعمية والمخللات، التي ما زالت تسيطر على مائدة الإفطار حتى اليوم.

واختتم الإعلامي محمود سعد، حديثه بالتساؤل عن سبب اختفاء هذه الأكلات البسيطة من حياتنا اليومية، رغم احتوائها على مكونات غذائية متكاملة، معربًا عن رغبته في استعادة "طعم زمان" والعودة إلى هذه الوجبات التراثية.





