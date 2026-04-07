"الأوقاف": يوم الصحة العالمي دعوة للحفاظ على نعمة الجسد وترسيخ ثقافة الوعي الصحي

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:14 م 07/04/2026

وزارة الأوقاف

قالت وزارة الأوقاف، إن الاحتفاء بيوم الصحة العالمي الذي يوافق السابع من أبريل من كل عام يمثل مناسبة مهمة لتعزيز الوعي بقيمة الصحة باعتبارها من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، وأحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها بناء الإنسان القادر على العمل والإنتاج وخدمة وطنه ومجتمعه، ويأتي الاحتفال به إحياء لذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية (WHO) عام 1948م.

وأوضحت في بيان لها، اليوم، إن الحفاظ على الصحة مقصد أصيل من مقاصد الشريعة الإسلامية التي دعت إلى صيانة النفس ورعايتها، وحثت على الأخذ بأسباب الوقاية، والابتعاد عن كل ما يضر بالإنسان أو يعرض حياته للخطر، وهو ما يظهر في التوجيهات النبوية التي أرست قواعد النظافة، والاعتدال في الطعام، وأهمية التداوي، بما يعكس سبقًا حضاريًّا في ترسيخ مفاهيم الصحة العامة.

جهود الدولة في تطوير المنظوم الصحية

أشارت وزارة الأوقاف إلى أن جهود الدولة المصرية في تطوير المنظومة الصحية تمثل نموذجًا متكاملًا في الاهتمام بصحة المواطن، من خلال المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض، وتطوير المستشفيات، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، بما يسهم في توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، ويعزز مفهوم الحق في الرعاية الصحية بوصفها أحد حقوق الإنسان الأساسية.

وأكدت الوزارة أن الوعي الصحي لم يعد مسئولية الأطباء والمؤسسات الصحية فقط، بل أصبح واجبًا مجتمعيًّا مشتركًا، يقوم على نشر الثقافة الصحية السليمة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ودعم السلوكيات الإيجابية مثل الاهتمام بالنظافة الشخصية، وممارسة الرياضة، والتغذية السليمة، والالتزام بالإجراءات الوقائية.

ترسيخ ثقافة الوقاية

دعت الوزارة إلى استثمار هذه المناسبة في ترسيخ ثقافة الوقاية، باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية الإنسان والمجتمع، فالوقاية خير من العلاج، والوعي الصحي الصحيح يسهم في تقليل المخاطر، ويحمي الأسر، ويدعم استقرار المجتمع.

وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أهمية الاستمرار في تكامل الجهود بين المؤسسات الدينية والصحية والتعليمية والإعلامية لنشر الوعي، وبناء ثقافة صحية مستدامة، تعزز جودة الحياة، وتدعم مسيرة التنمية.


