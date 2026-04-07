عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، وموقفها المالي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الحرص على المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من هذه المشروعات، مع الاستعداد لبدء تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، رغم التحديات والتداعيات الإقليمية الراهنة، لما للمبادرة من دور محوري في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطني القرى المستهدفة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات التنفيذ، حيث تم خلال الفترة من 10 مارس وحتى 7 أبريل استكمال الأعمال في 20 قرية، بإجمالي 174 مشروعًا، واستلام 148 مشروعًا في مختلف القطاعات، ليصل إجمالي القرى المنتهية تنفيذ مشروعاتها إلى 722 قرية من أصل 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أن إجمالي عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها فعليًا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بلغ 22 ألفًا و776 مشروعًا، مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول أيضًا مستجدات الموقف المالي، والتدفقات النقدية المطلوبة خلال الفترة المقبلة، لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة، بما يعظم الاستفادة من الاستثمارات ويوسع قاعدة المستفيدين.

وفي السياق نفسه، لفت المتحدث الرسمي إلى مناقشة التحديات التي تواجه قطاع التشييد والبناء نتيجة الأحداث الإقليمية وتأثيرها على سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار بعض المنتجات، إلى جانب استعراض جهود الحكومة للتعامل مع هذه التحديات من خلال التنسيق بين مختلف جهات الدولة، لضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية والتنموية وتوفير الخدمات للمواطنين.

