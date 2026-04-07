تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: شبح الركود التضخمي يعود بسبب ارتفاع الأسعار

قال جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار الأجهزة المنزلية شهدت زيادة أولى بنسبة 10% كانت حق المصنع، ثم زيادة ثانية رفعت الإجمالي إلى 15% بسبب ارتفاع سعر الصرف والمحروقات والشحن والتأمين.

خبير عسكري: إيران هيأت شعبها على "حرب وجود" ولن تستجيب للمفاوضات

قال العميد سمير راغب، الخبير العسكري، إن الجانب الإيراني لن يستجيب لأي هدنة أو وقف لإطلاق النار، لأن إيران هيأت شعبها على أن هذه حرب وجود وأنهم سيزيلون إسرائيل من الخارطة.

الـ10 سلع المحرمة.. محمد علي خير يدعو لمنع رفع أسعار الغذاء دون موافقة حكومية

قال الإعلامي محمد علي خير إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع بمحافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء ووجه بمحاولة السيطرة على التضخم، متسائلا عن الأدوات المتاحة للحكومة لتحقيق ذلك.

وقال محمد علي خير، خلال برنامجه "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، إن أول خطوات السيطرة على التضخم قصير المدى هي الرقابة على الأسواق، مطالبا بتفعيل قرار وزارة التموين بطباعة السعر على السلعة كما هو معمول به في أوروبا وأمريكا.

إرادة سياسية تحرك المياه الراكدة.. الفيومي يكشف كواليس قانون المحليات الجديد

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة رفضت مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة عام 2016 لأنه لم يعد ملائما لسنة 2026، خاصة مع وجود ثلاث قوانين أخرى مقدمة من النواب.

الجرجير في بلجيكا يصل لـ35 يورو.. وأحمد موسى يرد: "لازم نصدر 100 ألف طن حالًا"

كشف مجدي يوسف، مراسل قناة صدى البلد من بروكسل، عن حجم المعاناة التي يعيشها المواطن الأوروبي بسبب الحرب، حيث وصل سعر كيلو الجرجير في الأسواق 35 يورو، قائلا: "إحنا مش عارفين نأكل سلطة".، ليرد موسى: "احنا لازم نصدرلكم 100 ألف طن جرجير دلوقت، إذا الأسعار وصلت كده".