أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب أطلقت الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بعد النجاح الكبير الذي حققته الحزمة الأولى في فبراير 2025، والتي هدفت إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وتخفيف الأعباء على المواطنين.

وأوضح فؤاد في مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الحزمة الجديدة تتضمن إنشاء "القائمة البيضاء" للملتزمين ضريبيًا، والتي تمنح أولوية في حل أي مشكلات ضريبية.

وأشار إلى أنه تم تقليص مدة رد الضريبة من 45 يومًا إلى 7 أيام عمل فقط، حال تقديم المستندات المطلوبة، مما يسرع استرداد حقوق المكلفين ويقلل الإجراءات الروتينية.

وتابع أن التسهيلات تشمل افتتاح مركز خدمات مميز يعمل على مبدأ "الشباك الواحد"، لتقديم كل الخدمات الضريبية للمستثمرين والممولين دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، مع إمكانية التعامل عبر الهاتف والتواصل الإلكتروني.

وأكد سعيد فؤاد أن الممولين يمكنهم تفويض شركات متخصصة مثل "إي تاكس" لتقديم الخدمات نيابة عنهم، مما يخفف الضغط على المأموريات ويضمن سرعة إنهاء المشكلات والطلبات الضريبية.