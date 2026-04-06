علاء فؤاد: يجب إجراء حوار مجتمعي لقانون الإدارة المحلية ليتماشى مع الجمهورية الجديدة

كتب : نشأت حمدي

02:42 م 06/04/2026 تعديل في 03:26 م

المستشار علاء الدين فؤاد

قال النائب علاء الدين فؤاد، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية من القوانين الهامة التي تمس جمهورية مصر العربية بكل مراكزها والقرى الموجودة بها.

وأكد "فؤاد"، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المنظمة المقدمة من عدد من النواب، أن أعضاء مجلس النواب لم يتفرغوا للقيام بدورهم بسبب عدم وجود مجالس محلية.

علاء فؤاد: المجالس المحلية غير موجودة منذ 15 عاما

وأضاف أن المجالس المحلية ليست موجودة منذ ما يقرب من 15 عامًا، مما شكّل عبئًا كبيرًا على نواب البرلمان، ولم يعد النائب قادرًا على التفرغ لأداء دوره الرقابي والتشريعي، مؤكدًا أن قانون الإدارة المحلية من القوانين المهمة التي يجب أن تُناقش على فترة طويلة من خلال إجراء حوار مجتمعي بشأنه، حتى يتم الاستماع لكل الآراء، ونكون أمام مشروع قانون يحقق طموحات الجميع.

وأشار إلى أن هناك عدة متغيرات طرأت على قانون الحكومة، والتي يجب مراعاتها، منها وجود نواب للمحافظين، إلى جانب قانون المالية الموحد، وهو ما يتطلب مناقشة القانون في ضوء يتلاءم مع الدستور والقانون، حتى يكون التشريع متماشيًا مع الجمهورية الجديدة.

واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
شئون عربية و دولية

"يغير موازين الحرب".. ما هو مشروع "مايفن" عين أمريكا في حرب إيران؟
أخبار و تقارير

عمدة البسقلون بالمنيا يرد على جدل الـ 150 جرام ذهب: "كانت بتعدي النص كيلو"
شئون عربية و دولية

إيران ترفض "الهدنة المؤقتة" وتُبلغ باكستان بشروطها لإنهاء الحرب مع أمريكا
شئون عربية و دولية

أزمة الباب الخلفي.. قرار عاجل بشأن منظومة الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل
أخبار مصر

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق