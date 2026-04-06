قال النائب علاء الدين فؤاد، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية من القوانين الهامة التي تمس جمهورية مصر العربية بكل مراكزها والقرى الموجودة بها.

وأكد "فؤاد"، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المنظمة المقدمة من عدد من النواب، أن أعضاء مجلس النواب لم يتفرغوا للقيام بدورهم بسبب عدم وجود مجالس محلية.

علاء فؤاد: المجالس المحلية غير موجودة منذ 15 عاما

وأضاف أن المجالس المحلية ليست موجودة منذ ما يقرب من 15 عامًا، مما شكّل عبئًا كبيرًا على نواب البرلمان، ولم يعد النائب قادرًا على التفرغ لأداء دوره الرقابي والتشريعي، مؤكدًا أن قانون الإدارة المحلية من القوانين المهمة التي يجب أن تُناقش على فترة طويلة من خلال إجراء حوار مجتمعي بشأنه، حتى يتم الاستماع لكل الآراء، ونكون أمام مشروع قانون يحقق طموحات الجميع.

وأشار إلى أن هناك عدة متغيرات طرأت على قانون الحكومة، والتي يجب مراعاتها، منها وجود نواب للمحافظين، إلى جانب قانون المالية الموحد، وهو ما يتطلب مناقشة القانون في ضوء يتلاءم مع الدستور والقانون، حتى يكون التشريع متماشيًا مع الجمهورية الجديدة.