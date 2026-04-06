"الشيوخ" يرفض مقترح ربط الترقية بالأداء لموظفي "حماية المنافسة"

كتب : نشأت حمدي

12:58 م 06/04/2026

مجلس الشيوخ

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الإثنين، استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومناقشات تفصيلية حول بنود القانون.

ووافق المجلس على المادة (57) -وأصلها المادة 48- كما وردت في مشروع القانون، حيث بدأت المناقشة في جلسة اليوم من المادة 49.

طالب النائب بأن يكون نظام الترقية قائمًا على معيار الكفاءة

وانتقل المجلس لمناقشة المادة (58) -وأصلها المادة 49- والتي شهدت تقديم مقترح تعديل من النائب ناجي الشهابي، طالب فيه بأن يكون نظام الترقية داخل الجهاز قائمًا على معيار الكفاءة كشرط أساسي لاستحقاق الترقية، استنادًا إلى تقييم الأداء خلال آخر سنتين.

وعقب مناقشة المقترح، تمسك مقرر اللجنة بنص المادة كما جاء من اللجنة، مؤكدًا كفايته لتحقيق الانضباط الوظيفي، وهو ما انتهى إليه المجلس برفض التعديل المقترح والإبقاء على نص المادة كما ورد في مشروع القانون.

الفلسفة التشريعية للقانون تستند إلى الدستور المصري

وكان النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، قد استعرض تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن الفلسفة التشريعية للقانون تستند إلى الدستور المصري (المواد 215، 216، 217)، التي أرست استقلال الهيئات الرقابية فنيًّا وماليًّا وإداريًّا لضمان حيادها ونزاهتها.


وأوضح أبو هشيمة أن القانون يستهدف إلي إرساء الحياد التنافسي عبر إنشاء "اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة"؛ لضمان تكافؤ الفرص بين كل الكيانات الاقتصادية.

لمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ قانون حماية المنافسة منع الممارسات الاحتكارية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
هبوط أرضي بالطريق الساحلي برأس سدر وتحرك عاجل من المحافظ
أخبار المحافظات

هبوط أرضي بالطريق الساحلي برأس سدر وتحرك عاجل من المحافظ

إيران ترفض "الهدنة المؤقتة" وتُبلغ باكستان بشروطها لإنهاء الحرب مع أمريكا
شئون عربية و دولية

إيران ترفض "الهدنة المؤقتة" وتُبلغ باكستان بشروطها لإنهاء الحرب مع أمريكا
حدث في 8 ساعات| التصديق على تعديلات ضريبة العقارات.. وشحنة قمح روسي ضخمة
أخبار مصر

حدث في 8 ساعات| التصديق على تعديلات ضريبة العقارات.. وشحنة قمح روسي ضخمة
بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2
نصائح طبية

بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2

واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق