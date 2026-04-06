عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة، لاستعراض جاهزية محطات الرفع والقناطر الرئيسية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية المقبلة.

تشغيل بوابات القناطر الرئيسية

وخلال الاجتماع، تم استعراض أعمال تشغيل بوابات القناطر الرئيسية والأهوسة الملحقة بها، وتحديد احتياجاتها من التغذية الكهربائية ومولدات الديزل، لضمان تشغيلها بشكل دائم في جميع الحالات الهيدروليكية.

موقف محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء

كما تم استعراض موقف محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة الصرف على امتداد محافظات الجمهورية، والإجراءات المتخذة لضمان التشغيل الدائم لهذه المحطات، بما يشمل توفير التغذية الكهربائية ومولدات الديزل الاحتياطية لاستخدامها عند حدوث أي انقطاع في التيار الكهربائي.

استمرارية تشغيل القناطر الرئيسية

وشدد "سويلم" على ضرورة ضمان استمرارية تشغيل القناطر الرئيسية وكافة المحطات الواقعة على المجاري المائية، مع إعداد سيناريوهات للتعامل الفعال في حال حدوث أي انقطاع مفاجئ للتغذية الكهربائية، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتحرك الفوري ومعالجة أي أعطال قد تؤدي إلى توقف تشغيل المحطات أو القناطر الرئيسية والأهوسة الملحقة بها.

استمرارية التشغيل وجاهزية المحطات للتعامل مع أي حالات طارئة

كما أكد الوزير على أهمية المرور الدوري من قبل مسؤولي مصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء على كافة المحطات، خاصة في النقاط الساخنة، للاطمئنان على استمرارية التشغيل وجاهزية المحطات للتعامل مع أي حالات طارئة، مع قرب موسم أقصى الاحتياجات المائية.

جاهزية كافة مراكز الطوارئ التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء

وأكد على جاهزية كافة مراكز الطوارئ التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وما تتضمنه من وحدات رفع نقالي، لضمان القدرة على التعامل الفوري مع أي ازدحامات مائية وتلبية زيادة الطلب على المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات.

كما شدد الدكتور سويلم على ضرورة التنسيق المستمر مع وزارة الكهرباء، وتحديد المحطات والقناطر ذات الأولوية لضمان استمرار إمدادها بالتغذية الكهربائية، بما يحافظ على استقرار المنظومة المائية، ويضمن توفير الاحتياجات المائية للمنتفعين والحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف الزراعية.