لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ تُدخل تعديلات على قانون حماية المنافسة لمنع الاحتكار

كتب : محمد عبدالناصر

03:00 ص 06/04/2026

مجلس الشيوخ

قال النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون حماية المنافسة وحماية الممارسات الاحتكارية أدخلت عليه اللجنة العديد من التعديلات في ضوء الملاحظات التي تم رصدها أثناء المناقشة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة مشروع إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة.

وشدد النائب، على أن جودة التشريع تقاس بخروجه في صورته النهائية، قائلا: لذلك حرصت اللجنة على معالجة كافة الملاحظات، موضحا أن اللجنة تعرضت لكافة النصوص وكيفية تحديد الدور العام.

وأشار تامر عبد الحميد، إلى أن اللجنة كانت حريصة على إعادة ضبط بعض المفاهيم من أجل خروج القانون بصورة تلبي الأهداف العامة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يضع إطار أكثر دقة للتعامل مع التحديات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تشريع حقيقي يدعم المنافسة ويمنع الاحتكار.

مجلس الشيوخ قانون حماية المنافسة مكافحة الاحتكار الاقتصاد المصري

