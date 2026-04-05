القومي للمرأة يهنئ المصرفية لميس نجم لاختيارها مقررًا للجنة الاستثمار بالمجلس الأعلى للثقافة

كتب : نور العمروسي

02:30 ص 05/04/2026

المصرفية لميس نجم

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهاني إلى المصرفية لميس نجم، بمناسبة اختيارها مقررًا للجنة الاستثمار الثقافي بـ المجلس الأعلى للثقافة ضمن تشكيل لجانه الجديدة لعام 2026 والذى أصدرته وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي مؤخرًا.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ اعتزازها بهذا الاختيار مؤكدة أن لميس نجم تُعد نموذجاً مشرفاً ومُلهمًا للمرأة المصرية في مجال العمل المصرفي والاقتصادي حيث قدمت على مدار مسيرتها المهنية خبرات وإنجازات متميزة أسهمت في دعم القطاع المصرفي وتعزيز دوره في خدمة قضايا التنمية، ويعد اختيارها لهذا المنصب تتويجاً لمسيرة مهنية ناجحة وحافلة بالعطاء، وأنها خير من يمثل هذا الموقع، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامها.

لميس نجم المجلس الأعلى للثقافة القومي للمرأة

