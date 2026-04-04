قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة تواصل أداء مهامها الرقابية دون أي تأثر، من خلال منظومة تشغيل تضمن استمرارية العمل وكفاءة الخدمات، مع التأكيد أن كل أعمال الفحص والتفتيش تُنفذ بشكل كامل ومنتظم.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء، دكتور مصطفى مدبولي، بشأن ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة منظومة العمل الحكومي، وتقرر تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026.

استمرار أعمال التفتيش على كل المنشآت الغذائية

أوضح رئيس الهيئة أن فرق العمل مستمرة في تنفيذ أعمال التفتيش على كل المنشآت الغذائية، والفحص والرقابة على الرسائل الغذائية الواردة والصادرة، مع الالتزام الكامل بسرعة إنجاز الإجراءات المرتبطة بالإفراج الجمركي؛ بما يُسهم في تسريع تداول السلع بالموانئ ودعم انسيابية حركة تجارة الغذاء.

وأشار الهوبي إلى أن الهيئة تعمل بتكامل وتنسيق تام مع كل الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، مع تكثيف التنسيق مع مجتمع الأعمال طوال أيام الأسبوع، بما لا يؤثر على زمن الإفراج، ويُسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين.

"سلامة الغذاء" تطبق سياسات ترشيد استهلاك الطاقة بكفاءة ووعي

وشدد الهوبي على التزام الهيئة بـتطبيق سياسات ترشيد استهلاك الطاقة بكفاءة ووعي، بما يحقق التوازن بين استدامة العمل والحفاظ على الموارد، مع الاستمرار في دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات.

واختتم البيان بتأكيد استمرار الهيئة في أداء دورها الرقابي بكفاءة؛ لضمان سلامة الغذاء، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق المختلفة.