يستقبل الإعلامي محمود الورواري، عزاء نجله اليوم السبت، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، عقب صلاة المغرب.

وفاة نجل الإعلامي محمود الورواري

كانت قد أعلنت الإعلامية رشا نبيل، وفاة زياد الورواري، نجل الإعلامي محمود الورواري، داعيةً له بالرحمة والمغفرة.

وكتبت رشا نبيل، عبر حسابها على "إكس": لله ما أعطى، ولله ما أخذ، وكلُّ شيءٍ عنده بأجلٍ مُسمّى، ولا نقولُ إلا ما يُرضي الله، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون، إنّ العينَ لتدمع، وإنّ القلبَ ليحزن، وإنّا لفراقك لمحزونون، البقاء لله وحده.. قال الله تعالى: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وأضافت: "نعزّي أنفسنا، ونعزّي الزميل والأخ العزيز محمود الورواري في وفاة المغفور له، بإذن الله، نجله. نسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان. نسألكم الدعاء".