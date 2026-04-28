الصحة: منشآت جديدة تحصل على اعتماد "GAHAR" تمهيدًا للانضمام للتأمين الصحي الشامل

كتب : أحمد جمعة

03:16 م 28/04/2026 تعديل في 04:31 م

الدكتور حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول 6 مستشفيات تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة على الاعتماد الكامل، و12 منشأة على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وفق أعلى المعايير الدولية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتأهيل المنشآت الصحية للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا الإنجاز يعكس التزام المستشفيات بتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى وتعزيز ثقافة التحسين المستمر، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية ويضمن تقديم رعاية صحية آمنة ومتميزة للمواطنين.

وشملت المستشفيات الحاصلة على الاعتماد الكامل كلاً من: مستشفى العلمين النموذجي، مستشفى 15 مايو، مركز أورام كفر الشيخ، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بههيا، مستشفى الزيتون التخصصي، ومستشفى قلين التخصصي.

وأكدت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، استمرار جهود الأمانة في تأهيل ودعم جميع المستشفيات التابعة لها للحصول على الاعتماد وتجديده بشكل دوري، وذلك في إطار رؤية وزارة الصحة لتطوير القطاع الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وفق أحدث المعايير العالمية.

