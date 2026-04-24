خطيب الجمعة بـ "الأزهر": سيناء أرض مباركة.. والجيش المصري جاهز لردع أي تهديد

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:49 م 24/04/2026

الدكتور عباس شومان

ألقى خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر، الدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء، ودار موضحها حول "ذكرى تحرير سيناء".

وقال شومان، إن سيناء ليست مجرد أرض حدودية، بل هي بقعة مباركة اقترن ذكرها بمكة المكرمة في القرآن الكريم، وتميزت بكونها الأرض التي شهدت تجلي المولى عز وجل على كليمه موسى عليه السلام، ما يمنحها مكانة دينية وتاريخية فريدة في وجدان المسلمين، مشيرا إلى أن معركة عام 1967م لم تزد المصريين إلا عزيمة وإصرارا على استرداد الأرض، وهو ما يظهر من استعداد القوات المسلحة المصرية، حتى جاءت اللحظة الحاسبة في أكتوبر المجيد، الذي أظهر بسالة وقوة الإرادة المصرية.

دور علماء الأزهر في حرب أكتوبر

وأضف أمين عام هيئة كبار العلماء، أن لعلماء الأزهر الشريف خلال تلك المرحلة الحاسمة دور كبير، لم يقتصر على أداء دورهم الدعوي فقط، بل شاركوا في دعم الجنود على الجبهة، حيث تدربوا مع الضباط والجنود، وحمل بعضهم السلاح، وأسهموا في رفع الروح المعنوية بكلماتهم المؤثرة التي عززت من صمود جنود مصر الأبطال في ساحات القتال، موضحا أن حرب أكتوبر عام 1973 شكلت نقطة تحول فارقة في التاريخ العسكري الحديث، إذ تمكن الجندي المصري من تحطيم أسطورة التفوق العسكري للعدو الإسرائيلي، رغم ما واجهه من تحصينات معقدة مثل خط بارليف، واستخدام أسلحة حارقة كالنابالم، إلا أن الإرادة المصرية نجحت في عبور قناة السويس خلال ساعات قليلة، وتدمير التحصينات وإلحاق خسائر فادحة بالعدو، مشيرا إلى أن استعادة سيناء لم تقتصر على العمل العسكري فحسب، بل مرت بثلاث مراحل متكاملة: بدأت بالمعركة العسكرية التي أعادت الكرامة، ثم مرحلة المفاوضات التي فرضتها قوة الجيش على أرض الواقع، وصولا إلى معركة القانون والتحكيم الدولي التي استعادت بها مصر كامل أراضيها، وعلى رأسها منطقة طابا، والتي أظهرت براعة المفاوض المصري.

وفي ختام الخطبة، وجه الدكتور عباس شومان رسالة إلى الشباب، دعاهم فيها إلى استيعاب حجم التضحيات التي قدمها الآباء، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات، موجها التحية لشهداء الوطن الذين روت دماؤهم أرض سيناء، ومتمنيا دوام الصحة لأبطال أكتوبر الأحياء، مشدد على ضرورة تماسك الشعب المصري، ووقوفه صفا واحدا خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة، مؤكدا جاهزية الجميع للدفاع عن الوطن، كما أن الجيش المصري سيظل حصنا منيعا في مواجهة أي تهديد، داعيا الله أن يحفظ مصر ويحقق لها مزيدا من الأمن والاستقرار.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بإطلالة شتوية وألوان الربيع.. سلمى أبو ضيف تستمتع بوقتها في سويسرا
زووم

بإطلالة شتوية وألوان الربيع.. سلمى أبو ضيف تستمتع بوقتها في سويسرا
خاص| الأوقاف توقف مفتشًا وتحيله للتحقيق شبّه ضياء العوضي بالرسول
أخبار مصر

خاص| الأوقاف توقف مفتشًا وتحيله للتحقيق شبّه ضياء العوضي بالرسول
ترقب لجولة ثانية من المفاوضات.. باكستان تواصل "جهود الوساطة" بين إيران
شئون عربية و دولية

ترقب لجولة ثانية من المفاوضات.. باكستان تواصل "جهود الوساطة" بين إيران
من التأسيس للتحدي بحفل "أم كلثوم".. الأهلي في مواجهة الإنجليز
رياضة محلية

من التأسيس للتحدي بحفل "أم كلثوم".. الأهلي في مواجهة الإنجليز
غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي
رياضة محلية

غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي

أخبار

المزيد

حتى 96 قرشا.. سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع
صراع على تعريف الحل.. لماذا تحولت هدنة حرب إيران إلى مأزق مستدام؟
سلام بقوة السلاح.. لماذا هندست واشنطن محادثات مرحلية بين لبنان وإسرائيل؟