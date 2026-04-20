أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير وترميم مساجد آل البيت تحمل رسائل ثقافية ودبلوماسية عميقة.

وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "الساعة 6" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مساهمة طائفة البهرة تنحصر في التمويل فقط، بينما الإدارة والإشراف الهندسي ومراجعة النقوش مسؤولية مصرية خالصة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن أعمال التطوير تهدف إلى جعل هذه المساجد معالم للسياحة الدينية العالمية، جاذبة للزوار من كل أنحاء العالم.

وأشار إلى أن ملتقى الفكر الإسلامي الدولي الذي يعقد بمسجد الإمام الحسين بدأ بمشاركة 15 دولة، ثم ارتفع إلى 28، وصولا إلى 35 دولة في النسخة الأخيرة.

وشدد الدكتور أسامة رسلان على أن هذه الفعاليات تعزز من قوة مصر الناعمة وتنشر قيم التسامح والتعايش.