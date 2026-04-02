أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار السحب الرعدية الممطرة على مناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى ومدن القناه والدلتا والسواحل الشمال الشرقية وسيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تغزر على بعض المناطق.

وبحسب منشور للهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية فيسبوك في أخر متابعات الحالة الجوية للطقس، فإن الرياح تنشط على أغلب الأنحاء، إذ يجب الحذر من نشاط الرياح الهابط من أسفل السحب الرعدية.



وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تقل حدة الأمطار على السواحل الغربية وتتجه السحب شرقا مع تقدم الوقت مع استمرار تقدم الرمال المثارة على السواحل الشمالية الغربية مما يعمل على تدهور الرؤية الأفقية هناك.

وأكدت أنه من المتوقع أن تؤثر على محافظة الإسكندرية وشمال الوجه البحري مع تقدم الوقت لذا يجب أخذ الحيطة والحذر.