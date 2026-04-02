خذوا الحيطة والحذر من الأمطار الشديدة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن الطقس في المحافظات


كتب- محمد فتحي:

04:45 ص 02/04/2026 تعديل في 04:58 ص

شبورة وامطار

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار السحب الرعدية الممطرة على مناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى ومدن القناه والدلتا والسواحل الشمال الشرقية وسيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تغزر على بعض المناطق.

وبحسب منشور للهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية فيسبوك في أخر متابعات الحالة الجوية للطقس، فإن الرياح تنشط على أغلب الأنحاء، إذ يجب الحذر من نشاط الرياح الهابط من أسفل السحب الرعدية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تقل حدة الأمطار على السواحل الغربية وتتجه السحب شرقا مع تقدم الوقت مع استمرار تقدم الرمال المثارة على السواحل الشمالية الغربية مما يعمل على تدهور الرؤية الأفقية هناك.

وأكدت أنه من المتوقع أن تؤثر على محافظة الإسكندرية وشمال الوجه البحري مع تقدم الوقت لذا يجب أخذ الحيطة والحذر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة
أخبار مصر

قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة

إيران: صغنا ردًا دبلوماسيًا على واشنطن وسنعلنه في الوقت المناسب
شئون عربية و دولية

إيران: صغنا ردًا دبلوماسيًا على واشنطن وسنعلنه في الوقت المناسب
عبد الرحمن أبو زهرة يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية ونقله للمستشفى
زووم

عبد الرحمن أبو زهرة يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية ونقله للمستشفى

وسائل إعلام إيرانية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة
شئون عربية و دولية

وسائل إعلام إيرانية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة
والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
أخبار المحافظات

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"

أخبار

المزيد

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق