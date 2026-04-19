أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة أن مشروع "ذا سباين" ليس مجرد مول تجاري تقليدي، بل هو مركز مالي وتجاري عالمي متكامل يُقام بأيدٍ مصرية تمامًا.

وقال هشام طلعت مصطفى خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن المشروع يمتد على مساحة ضخمة ويهدف إلى أن يكون "العمود الفقري" (The Spine) للنشاط الاقتصادي في المنطقة، وهو ما يفسر تسميته بهذا الاسم.

وأضاف أن "ذا سباين" سيضم مقرات لأكبر الشركات العالمية، إلى جانب منطقة سكنية فاخرة جداً، مع توفير كل الخدمات التي قد يحتاجها المستثمر أو الزائر، مدعومة بنظام ذكي متكامل لإدارة الطاقة والمياه والأمن والاتصالات.

وشدد على أن المشروع تم تصميمه بالتعاون مع أكبر المكاتب الاستشارية العالمية، مستخدماً أحدث تقنيات البناء والتشييد لضمان جودة عالمية في كل تفصيلة، وأنه يمثل رؤية مستقبلية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال بنية تحتية متطورة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن المشروع في مرحلة الإنشاء يوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وسيفتح آفاقاً كبيرة للشباب المصري في تخصصات دقيقة عند اكتماله، مما يساهم في خلق مجتمع متكامل.

وأكد أن "ذا سباين" يمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني، ويؤكد قدرة القطاع الخاص المصري على تنفيذ مشروعات قومية بمواصفات عالمية، في إطار التغييرات الكبيرة التي تشهدها مصر في البنية التحتية.