أكد سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، أن الجدل الدائر حول جدوى بناء الأبراج في مصر يعكس فهما غير دقيق لطبيعة التخطيط العمراني، مشددا على أن التوسع الرأسي قد يكون حلا اقتصاديا فعالا.

وقال فرج، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي عبر برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، إن ارتفاع أسعار الأراضي يجعل البناء الرأسي خيارا منطقيا، لأنه يوزع قيمة الأرض على عدد أكبر من الوحدات السكنية.

وأضاف أستاذ التخطيط العمراني أن كلما زاد عدد الأدوار والوحدات، انخفض نصيب كل وحدة من تكلفة الأرض، وبالتالي تنخفض التكلفة الإجمالية، مما يتيح طرح وحدات بأسعار أقل مقارنة بالمشروعات منخفضة الارتفاع.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار في بعض الحالات لا يرتبط بتكلفة البناء بل بحجم الطلب، فزيادة الإقبال على نوع معين من الإسكان قد ترفع الأسعار حتى لو كانت التكلفة الفعلية أقل.

وشدد سيف الدين فرج على أن استغلال جزء من الأراضي بكثافة عالية يتيح الحفاظ على مساحات أخرى لاستخدامات متنوعة، بدلا من تحويل كل الأراضي إلى كتل سكنية، مما يحقق توازنا عمرانيا أفضل.

وأكد أستاذ التخطيط العمراني أن التنوع المعماري لا يعني غياب الهوية، واختلاف الأذواق بين ملايين السكان يستدعي تنوعا في الأنماط المعمارية بدلا من فرض شكل موحد.